Die Neher-Group aus Ostrach-Einhart mit aktuell 110 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von 15,5 Millionen Euro, investierte schon vor sieben Jahren in den ersten 3-D-Drucker. Heute verfügt das Unternehmen über zwei hochmoderne 3-D-Drucker, mit denen vorrangig Bauteile aus Werkzeugstahl, Aluminium und Edelstahl hergestellt werden. Die Abteilung hat derzeit drei Beschäftigte und das Auftragsvolumen für 3-D-Druck erhöht sich stetig. Eine Maschine mit zwei Lasern wird Ende des Monats durch eine neue Maschine ersetzt, mit der dann auch Edelstahl verarbeitet werden kann. Geschäftsführer Gerd Neher erläutert mit Entwicklungsleiter Tobias Niess die Vorteile dieses additiven Fertigungsverfahrens.

Den Konstrukteuren wird nach Überzeugung der Firmenverantwortlichen mit 3D eine Fertigungstechnologie zur Verfügung gestellt, mit der hochkomplexe Strukturen und Leichtbau ohne große Hürden umgesetzt werden können. Deutliche Vorteile biete das Verfahren im Prototypenbau, bei Prozessoptimierungen und im Bereich Betriebsmittelkonstruktion. Die Kosten für die Herstellung von geringen Stückzahlen oder Einzelanfertigungen seien bei der konventionellen CNC-Fertigung oft deutlich höher. Die Genauigkeit der Drucker sei so hoch, dass die meisten Bauteile ohne weitere Nachbearbeitung auskommen. Häufig würden nicht mehr verfügbare Ersatzteile für Oldtimer oder ähnliches im gewünschten Material angefragt, nennt Neher weitere Einsatzfelder des 3-D-Drucks. Dabei werde das Ursprungsbauteil gescannt oder im CAD nachkonstruiert und dann originalgetreu gedruckt. Zudem benötigten die beiden Drucker nur einen Bruchteil der Leistung und Energie im Vergleich zu einem Dreh- oder Fräsprozess. „Das und die nahezu unbegrenzten konstruktiven Möglichkeiten haben uns zur Investition in diese Technologie bewegt“, ergänzt Gerd Neher, dass man im Unternehmen zudem noch mehr auf Energieeffizienz von Gebäuden, Anlagen und Prozessen achten will.

Um die Klimaneutralität für das gesamte Unternehmen zu erreichen, reiche es aber nicht, nur die Verbrauchsseite zu optimieren. Der Geschäftsführer kündigt an, dass die Neher Energy GmbH, als Energiedienstleisterin und Anlagenbetreiberin, im Herbst 2023 mit einem eigenen Photovoltaik-Park die gesamte Gruppe mit regenerativ erzeugtem Strom versorgen werde. „Durch die Maßnahme erreichen wir vollständige Klimaneutralität“, so Gerd Neher. Er geht davon aus, dass Klimaneutralität in Zukunft fester Bestandteil von Kunden-Lieferanten-Beziehungen sein wird. Anfang dieses Jahres habe man die energetische Sanierung der neuen Fertigungshalle abgeschlossen. Die Ausweitung der Produktionsfläche wurde notwendig, weil das Konzept des Systemlieferanten immer größeren Anklang finde, freut sich der Firmenchef: „Wir übernehmen dabei die Generalunternehmerschaft für den gesamten Bearbeitungsprozess eines Bauteils und liefern von den Werkzeugen, über die Vorrichtung bis hin zu den Automationslösungen und Mess- und Prüfmitteln alles aus einer Hand.“ Für die Umsetzung wurde auch in den Kauf großer Maschinen investiert. „Wir fertigen so ziemlich alles im eigenen Haus und haben in der Corona- und Energiekrise keine Lieferschwierigkeiten verzeichnet“, sieht Firmenchef Gerd Neher sein Unternehmen für die Zukunft gut aufgestellt.