Freunde der Modelleisenbahnen kamen in der Pfullendorfer Stadthalle absolut auf ihre Kosten. Der Modelleisenbahnclub (MEC) zeigte bei seiner diesjährigen Ausstellung nicht nur seine vereinseigenen Bahnen, sondern hatte auch eine Vielzahl von weiteren Ausstellern eingeladen. Diese kommen gerne in die Linzgau-Stadt, um ihre Bastelleidenschaft auch einem großen Besucherzustrom vorstellen zu können. Denn wie bereits im Vorjahr ließen sich rund 1000 Besucher diesen Augenschmaus nicht entgehen. Und sie zeigten sich von der Ausstellung fasziniert.

Außergewöhnliche Fantasie-Anlage

Zu den Gästen zählten neben anderen auch die Bricolos aus der französischen Partnerstadt St. Jean de Braye. Sie präsentierten eine außergewöhnliche Fantasie-Anlage, die mit einfachsten Mitteln erstellt wurde. Sie stand im Gegensatz zu den vielen anderen Anlagen in der Stadthalle, die mit sehr viel Detailtreue aufwarteten. Viel Detailtreue und gleichzeitig maximale kompakte Bauweise präsentierte Peter Röpke in der Stadthalle. Rund zehn Modellbahnen präsentierte er am Wochenende in seinen Koffern. Die Motive hat er nach eigenen Erlebnissen nachgestellt. Und die Anlagen sind nicht nur mobil, sondern sie können alle auch im Batterie-Betrieb eingesetzt werden.

Figuren bewegen sich

Auf der vereinseigenen rund 25 Meter langen H0-Modellbahn zeigte Norbert Fetscher auch kleinste Details. Auf der Baustelle am Bahnhof meißelt ein Bauarbeiter mit seinem Presslufthammer imaginäre Löcher in den Belag. Ein anderer schiebt eine Schubkarre über den Bahnsteig. Die rund 1,5 Zentimeter großen Figuren bewegen sich dabei wie im realen Leben. Die gesamte Anlage ist in Modulbauweise aufgebaut, lässt sich beinahe beliebig in anderer Konstellation zusammenstellen. Und dabei sind die ausgestellten 25 Meter noch nicht alles, denn rund zehn Meter der Anlage wurden aus Platzgründen nicht aufgebaut.

Alex Berger stellte seine Waggons vor, die er zuvor mit einem 3-D-Drucker gefertigt hat. Allerdings muss der Schweizer noch viele handgefertigte Details in traditioneller Weise ergänzen. Heiko Jeutter stellte neben seinen selbst gebauten Traktormodellen auch einen originalgetreuen Nachbau des Bauernhofs seines Großvaters aus.

Ein ganz anderes Bild ergab sich bei Joachim Löchle aus Kleinschönach. Da gab es keine Modelleisenbahnen zu sehen, aber dafür präsentierte er eine umfangreiche Briefmarkensammlung mit Eisenbahn-Motiven. Mit Briefen und Literatur skizzierte er die Geschichte der Salemer Talbahn.

Im Eingangsbereich der Stadthalle konnten die Besucher auch eine Vielzahl von Modellteilen erwerben. Modellhäuser, Waggons und Loks waren für jede Vorliebe im Angebot. Und wer nach dem Bummel durch die vielen ausgestellten Anlagen eine Stärkung benötigte, der war im Foyer der Halle bestens aufgehoben. Hier boten die Modelleisenbahner aus Pfullendorf einen umfangreichen Mittagstisch für Besucher wie Aussteller an.