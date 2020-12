Der Mann war nach Angaben der Polizei über ein Online-Portal auf die vermeintlich zur Miete angebotene Wohnung gestoßen und überwies den Betrag nach kurzem Chatkontakt gutgläubig. Als er den Verdacht schöpfte, dass er möglicherweise Opfer eines Betrugs geworden war, forderte der junge Mann das Geld zurück. Darauf ging der scheinbare Vermieter nicht ein und bot gegen eine erneute Zahlung einen Mietnachlass an. Der 22-Jährige verständigte daraufhin die Polizei. Das Polizeipräsidium Ravensburg warnt in diesem Zusammenhang erneut vor derartigen Betrugsmaschen und rät für Geschäfte im Internet zu einem gesunden Maß an Misstrauen und äußerster Vorsicht. Weitere Informationen und Tipps finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/