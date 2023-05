Beim Überholen auf der L 201B zwischen Denkingen und Ruschweiler hat am Donnerstag gegen 13.55 Uhr der Fahrer eines Mercedes Sprinter einen Toyota gestreift und an diesem rund 5.000 Euro Schaden verursacht, teilt die Polizei mit. Anstatt nach der Kollision anzuhalten und sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Unbekannte in Richtung Ruschweiler davon. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und nimmt Hinweise auf den Unfallverursacher und dessen dunkelbraunen Mercedes-Sprinter mit Kastenaufbau unter Tel. 07552 2016-0 entgegen.