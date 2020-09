Das Dorf Laubbach im Ostrachtal ist die Heimat von Reinhold Hafner. Dort wuchs er auf einem Bauernhof auf, bis in den 1960-er Jahren die Landwirtschaft aufgelöst wurde.

Das moderne Gartenhaus, ein Bausatz, hat Reinhold Hafner selber aufgebaut. Dach und Boden hat er isoliert. | Bild: Kirsten Johanson

Heute lebt er mit seiner Familie im Elternhaus. „Früher war der Gemüsegarten drei Mal so groß. Meine Eltern – so habe ich es empfunden – waren Tag und Nacht im Garten“, erzählt der Kaufmann. „Wir waren Selbstversorger und ich habe viel geholfen, weil es mich interessiert hat. Die Älteren wissen noch viel mehr über die Natur.“

Gartensteckbrief Größe Das Grundstück ist 3000 Quadratmeter groß, der Garten beansprucht davon etwa die Hälfte. Schmuckstück ist der gepflasterte Sitzplatz mit Sonnensegel und großer Feuerstelle. Diese hat einen Durchmesser von vier Metern, ist tiefer gelegt und mit Tuffstein eingefasst. Farbe Je nach Jahreszeit kann es sein, dass vor allem Grün in allen Nuancen überwiegt. Neben Immergrünen wie Buchs gibt es viele Sträucher und Bäume: Haselnuss- und Walnussbäume, Apfel- und Birnenbäume. Im Herbst fällt somit viel Laub an. Trostpflaster: Der Wilde Wein färbt sich jetzt glutrot. Ein optisches Highlight! Im Frühjahr blühen Japanische Kirsche, Flieder und Jasmin. Hochbeet Reinhold Hafner hat dieses Jahr ein rückenfreundliches Hochbeet gebaut, in dem unter anderem Erdbeeren, Lauch und Salat wachsen. „Da kommt noch ein zweites Hochbeet dazu“, sagt er. Unten dient eine Lochplatte als Schutz gegen gefräßige Wühlmäuse. Darüber schichtete er grobes und feines Reisig, Rasenschnitt, kompostierten Boden und zum Schluss gesiebten Humus.

Wenn Reinhold Hafner von der Arbeit nach Hause kommt, zieht es ihn erst einmal in den Garten: beruhigendes Grün und Beete statt Büro! Den Garten hat er komplett selbst geplant und gestaltet. Für das Gartenhaus – ein Bausatz von Stangen Schmid – hat er das Fundament gegossen, Dach und Boden selbst isoliert und das Ganze in einem modernen Grauton gestrichen.

Die Tuffsteine für die Grillstelle, das Pflaster der Wege, die Granitstufen zum Freisitz am Haus – alles wurde in Eigenarbeit verbaut. Es gibt auch ein verkleidetes Holzdeck seitlich am Haus, das eine doppelte Funktion erfüllt: oben Sitzbereich, unten Stauraum.

Aus (Schwemm-)Holz und Metall fertigt Reinhold Hafner Skulpturen für den Garten an. | Bild: Kirsten Johanson

Dünger Wenn Reinhold Hafner etwas anpflanzt, gibt er etwas Hornmehl ins Pflanzloch. Hornmehl wirkt schneller als Späne. Wegführung Die gepflasterten Gartenwege verlaufen nicht schnurgerade durch den Rasen, sondern in geschwungenen Bahnen, was optisch viel besser aussieht. Herbstlaub Drei Walnussbäume sorgen für viel Laub. Die Blätter sollten nur in geringen Mengen auf den Kompost, sie verrotten sehr langsam. Steinmehl auf dem Kompost neutralisiert die Gerbsäure.

Ein bisschen Wildwuchs ist für die Hafners kein Grund zur Panik, doch Überhand darf es nicht nehmen, denn das Ehepaar findet einen gepflegten Garten ansehnlicher. „Die größte Arbeit macht das jährliche Schneiden der Sträucher und Bäume“, so der Gartenbesitzer. „Unkraut jäten macht gar keinen Spaß, muss aber regelmäßig sein, ich habe immer ein Häckle dabei.“ Um die große Rasenfläche zu mähen, hat sich Hafner einen Aufsitzmäher geleistet. „Das Schnittgut bringe ich in die Biogasanlage vor Ort“, sagt er.

Unterm Sonnensegel haben die Hafners einen Sitzplatz mit großer Grillstelle eingerichtet. Eine Hollywood-Schaukel im Country Style gehört auch dazu. | Bild: Kirsten Johanson

Ein bis zwei Tage in der Woche wird im Garten gearbeitet. „Wir wollen nicht unsere ganze Freizeit mit Gartenarbeit verbringen, sonst wird man zum Sklaven des Gartens“, so Hafner. Rosen sind seine Lieblingsblumen – doch sucht man danach vergebens.

Reinhold und Rita Hafner, hier mit ihrer Tochter Lisa-Marie, verbringen ihre freie Zeit gerne im Garten. Dann wollen sie ihn auch genießen und nicht nur darin arbeiten. | Bild: Kirsten Johanson

„Ich kann mich nicht so um die Rosen kümmern, wie es nötig wäre. Wenn ich in Rente gehe, sieht es anders aus“, schmunzelt er. Als die Töchter noch klein waren, hatten sie viel Platz zum Toben und es gab eine Rutsche nebst Tischtennisplatte, Wippe, Sandkasten und Schaukel.

Schönes und Dekoratives schmückt den Garten. | Bild: Kirsten Johanson

„Die Leute dachten, es sei der öffentliche Spielplatz und es kamen immer wieder Kinder in den Garten zum Spielen“, erzählt Reinhold Hafner.