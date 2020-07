„Wenn meine Seele Urlaub braucht, gehe ich in meinen Garten.“ Diesen Spruch mag Ulrike Moser besonders gern. Denn so arbeitsintensiv die Pflege ihres großen Gartens ist, so wunderbar kann sie sich darin erholen. Seit 30 Jahren lebt das Ehepaar im Elternhaus von Klaus Moser – und der Garten hat sich im Lauf der Zeit zu einem wahren Paradies entwickelt.

Ulrike und Klaus Moser | Bild: Johanson, Kirsten

Ganz im Stil der „English Mixed Borders“ präsentieren sich die in die Wiese integrierten Rabatten besonders üppig. Hinzu kommen zahlreiche, teilweise exotische Kübelpflanzen, darunter Agapanthus, Engelstrompete, Paradiesvogelblume, Enzianstrauch, Fächerpalme, Wollmispel und Avocado.

Sie wandern vor dem Frost in den Wintergarten. Ebenso die Kakteen, die Klaus Moser Topf für Topf in ein Beet aus Kies versenkt hat. „Wie im Überlinger Stadtgarten“, sagt der Schreiner und lacht.

Video: Johanson, Kirsten

Sein Metier sind die Strauch-, Beet- und Ramblerrosen, um die 100 Pflanzen dürften es sein. Hier erobert das Taunusblümchen einen Apfelbaum, dort lockt Mozart mit ungefüllten Blüten die Bienen an und Teatime beeindruckt mit kupfer-gold-orangenen Blüten.

Die Tipps der Mosers für den Garten Bienen und Schmetterlinge fliegen auf Nektar und Pollen des Blut-Weiderich (Lythrum salicaria). Die Staude lockt ab Juli mit purpurroten, duftenden Blütenripsen. Rosenpflege Tipp von Klaus Moser: Damit Rosen nicht faul im Sinn von träge werden: Nach dem Anwachsen nur noch sparsam bis gar nicht gießen. Dann wachsen die Wurzeln in die Tiefe und holen sich von dort das benötigte Wasser. Zistrose Die graubehaarte Heilpflanze aus dem Mittelmeerraum wirkt antioxidativ. Ein Tee aus ihren Blättern hilft bei grippalen Infekten.

Während die Rose Westerland einen angenehmen Duft verbreitet, riecht die Ananasblume leicht müffelig. Die auch Schopflilie genannte Zwiebelblume hat ihren Standort am Gartenteich, in dem sich kleine Molche tummeln.

Gartensteckbrief: Alles, was Sie über diesen Garten wissen müssen

Gestaltung: Der Garten von Ulrike und Klaus Moser setzt sich zusammen aus Beeten, Rasen- und Wiesenflächen, es gibt einen Nutzgarten, jede Menge Obstbäume, einen Bambushain, viele Gehölze und Sträucher, Rosen und Stauden.

Ein ausgeklügeltes Farbkonzept verfolgen Mosers nicht, sie mögen es bunt gemischt. Pflanzen: Neben heimischen Bauerngartenpflanzen gedeihen auch exotische Gewächse im Garten der Mosers. So hat der Szechuanpfeffer, eine winterharte Gewürzpflanze, seinen Platz mitten in der Wiese gefunden. Eine weitere Rarität ist der kompakte Schwarze Bambus (Phyllostachys nigra).

Überhaupt ist der große, vielfältig bepflanzte Garten ein Paradies für Tiere. Rund 40 Vogelkästen hängen in den Bäumen. Sogar eine Eule hat es sich schon im Garten gemütlich gemacht. Wildblumen und Weiderich locken Schmetterlinge und Bienen an.

Die Beete sind opulent mit Hortensien, Phlox, Rosen und Fingerhüten bepflanzt. | Bild: Johanson, Kirsten

„Letztes Jahr haben wir intensiv duftende Blüher für Nachtinsekten gepflanzt, die haben wir bei der Gärtnerei Schänzle in Obermarchtal gekauft“, erzählt Ulrike Moser.

Die lustigen Zaunhocker-Figuren aus Ton hat Ulrike Moser selbst angefertigt. | Bild: Johanson, Kirsten

Das Ehepaar kennt von der Baumschule App in Unlingen bis zum Gartencenter Mauch in Hilzingen sämtliche Gärtnereien in der Umgebung. „Einmal im Jahr muss ich nach Illertissen in die Staudengärtnerei Gaißmayer“, erzählt Ulrike Moser. Viele Gewächse stammen zudem aus eigener Anzucht. Sämtliche Pfirsichbäume, die übrigens leckere Früchte tragen, wurden aus Kernen hochgepäppelt.