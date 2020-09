Anfang der 1980er Jahre haben Ulrike und Franz-Josef Bauknecht in Burgweiler gebaut. Ihr Garten hat sich seither immer wieder verändert. Obstbäume und Rosen machten Platz für andere Pflanzen, aus dem kleinen Tümpel wurde ein schöner Teich. Der Teich verfügt über eine Filteranlage und ist 1,7 Meter tief, Koi-Karpfen, Goldfische und fünf Zwergenten tummeln sich im und auf dem Wasser. In den Wasserkreislauf einbezogen ist ein Bachlauf mit Quellstein. „Der Stein stammt aus einem Kieswerk und ein Steinmetz hat uns ein Loch hineingebohrt.“ Aus Sicherheitsgründen wurde das Wasser eingezäunt.

Video: Johanson, Kirsten

Die Serie Sie lieben Ihren Garten auch? Im Garten fühlen Sie sich rundum wohl? Sie genießen Arbeit und Entspannung im eigenen Garten? Oder kennen Sie jemand, der einen besonderen Garten besitzt? Egal ob groß oder klein, Natur- oder Bauerngarten, durchgestylt oder wild. Wir sind auf der Suche nach weiteren Gärten und ihren Besitzern. Melden Sie sich selbst oder geben uns einen Tipp unter pfullendorf.redaktion@suedkurier.de Schädlingsabwehr Beim Kampf gegen den Buchsbaumzünsler haben Bauknechts mit Algenkalk gute Erfahrungen gemacht. Nicht zu dicht pflanzen Beim Pflanzen daran denken, dass Bäume und Sträucher größer werden und immer mehr Arbeit machen. Franz-Josef Bauknecht: „Die Hälfte hätte bei uns gereicht.“ Kübelpflanzen So schön sie sind, Kübelpflanzen brauchen ein Winterquartier und lassen sich, je größer sie werden, nur noch mit Mühe bzw. Sackkarre transportieren.

Ein Teil des Gartens ist fernöstlich gestaltet. Dazu gehört ein großer, roter Torii aus zwei Pfosten und zwei waag­rechten Balken. Torii sind Elemente der traditionellen japanischen Architektur. Zur Asia-Atmosphäre tragen Steinlaternen, Windspiele aus Bambus, Sichtschutzelemente aus Bambusrohr, Buddha-Figuren und passende Pflanzen wie Fächerahorn, spiralförmig geschnittene Thuja, Lärche, Bambus und Gingko bei. Der sommergrüne Gingkobaum mit den fächerförmigen Blättern wechselt im Herbst die Blattfarbe zu einem intensiven Gelb. „Wenn wir mehr Platz hätten, würde ich noch ein paar Ahornbäume pflanzen“, so Franz-Josef Bauknecht.

Im Teich schwimmen Koi und Goldfische. Früher war der Teich ein kleiner Tümpel. Er wurde vergrößert, mit Pumpe und Filteranlage versehen und um einen Bachlauf ergänzt. | Bild: Johanson, Kirsten

Beide sind noch berufstätig, so dass die Gartenarbeit nach Feierabend oder am Wochenende erledigt werden muss. Im Garten breitet das Schneiden der vielen Sträucher die meiste Arbeit. Der Rasen wirkt wie ein weicher Teppich. Gemäht wird einmal in der Woche. „Wir mulchen immer, gedüngt wird der Rasen im Frühjahr und im Herbst, gegen Disteln und Löwenzahn hilft nur das Ausstechen. Gute Erfahrungen haben wir mit dem Bodenaktivator von Oscorna gemacht.“

Sauldorf Mein Garten: Für Maria Hensler ist der Garten erweiterter Wohnraum Das könnte Sie auch interessieren

Der Nutzgarten ist überschaubar, und das soll auch so bleiben. „Ein paar Gurken und Tomaten, ein bisschen Salat, Kohlrabi und Paprika, das genügt“, sagt Ulrike Bauknecht. In zwei Volieren zwitschern Wellensittiche, Kanarienvögel und Zebrafinken. Außerdem haben Bauknechts vier Landschildkröten. Die Enkel Paul und Leon finden es bei Oma und Opa jedenfalls sehr spannend, nicht nur der vielen Tiere wegen, sondern auch, weil der Garten mit Schaukel, Sandkasten und einem kleinen Fußballtor ausgestattet ist.

Vom Sitzbereich aus hat man einen tollen Weitblick. Im Hintergrund liegt Waldbeuren. | Bild: Johanson, Kirsten

Eine super Sache war im heißen Sommer der eigene Pool, kein Aufstellpool, sondern ein in der Erde versenktes Becken. Gleich beim Pool lädt ein großes Daybed zum Relaxen ein. „Das ist mein Lieblingsplatz, hier haben wir bis abends Sonne“, erzählt Ulrike Bauknecht. Hinzu kommt die grandiose Aussicht ins Ried. Dieser Blick ins Weite lässt sich auch vom Wintergarten und vom überdachten Balkon aus genießen.

Gartensteckbrief Größe Das Grundstück ist rund 920 Quadratmeter groß. Der Garten ist zum Großteil als Ziergarten angelegt mit zahlreichen fernöstlichen Gestaltungselementen. Pflanzen Kirschlorbeer, Farne, Bambus, Buchs, verschiedene Gräser, Efeu und Thuja sorgen für einen grünen Rahmen. Vor dem Haus blühen Rosen, Echinacea und Lavendel. In Teichnähe setzt Blutweiderich rosaviolette Akzente. In Kübeln gedeihen Indisches Blumenrohr (Canna), Palmen und Rhododendren. Sie überwintern in der Garage. Der Nutzgarten ist klein und pflegeleicht, dort wachsen Tomaten, Salat und Gurken. Teich im Winter Der Teich ist mit 1,7 Meter zwar tief genug, dass er im Winter nicht bis zum Boden durchfriert, aber trotzdem hat Franz-Josef Bauknecht einen Eisfreihalter. Diese Schwimmkörper aus Styropor sorgen dafür, dass ausreichend Sauerstoff in den Gartenteich gelangen kann. Denn auch in den kalten Monaten steigen vom Schlamm am Teichgrund Faulgase auf, die bei einer geschlossenen Eisdecke nicht entweichen können. Die steigende Konzentration dieser schädlichen Gase bedroht die Fische.