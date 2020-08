Andrea Hof verbringt jeden Tag eine Stunde im Garten, am Wochenende auch länger. Und das sieht man dem Garten an. „Hier stecken 35 Jahre Arbeit drin, das kann man nicht von heute auf morgen so aus dem Boden stampfen“, schmunzelt sie. Der Garten ist tiptop gepflegt und mit viel Liebe gestaltet. „Langweilig wird mir nicht und ich experimentiere gern“, erzählt Andrea Hof, die in Ostrach bei Stangen Schmid arbeitet.

Der Garten ist in verschiedene Themen aufgeteilt. Man wandert sozusagen von Raum zu Raum. Und je nach Lust und Laune kann man sich mal hier, mal dort niederlassen, denn überall befinden sich Sitzgelegenheiten. Ihr Mann Michael ist von Beruf Elektriker, sodass die Beleuchtung im Garten ausgereift ist.

Andrea Hof hat Spaß, ihren Garten zu gestalten. Dekoration und Floristik sind ihr Ding. Im Alter von 42 Jahren hatte sie den Entschluss gefasst, aus ihrem alten Beruf auszusteigen und arbeitet seither bei Stangen Schmid, wo sie viel mit ihren geliebten Blumen zu tun hat. | Bild: Johanson, Kirsten

Favorit An Rosen kommt Andrea Hof nicht vorbei. Ihre neueste Errungenschaft heißt „Seagull", ein reinweißer Rambler mit halbgefüllten Blüten und gelben Staubgefäßen. Tipp Die hohlen, bambusartigen Stängel von Knöterich lassen sich gut für Gestecke verwenden – oder für die unkomplizierte Vermehrung als Stecklinge. Rezept Aus weißen Fliederblüten hat Andrea Hof erstmals Sirup gemacht, den man mit Sekt oder Sprudel aufgießen kann. Rezepte gibt es im Internet.

Buddha-Statue im Feng Shui Garten, in dem ganz bewusst auf Blühendes verzichtet wird. | Bild: Johanson, Kirsten

Die Gartenreise beginnt im mediterranen Bereich. Hier – und nur hier – blüht es gelb. Die Blüten von Orangen- und Zitronenbäumchen duften süß und eine gelbe Rose leuchtet vor der Hauswand. Der Ein-Sitzer-Strandkorb ist mit maritimen Kissen dekoriert. Dann gelangt man in den Feng Shui-Garten. Vier zum Haus hin ausgerichtete Granitsäulen symbolisieren die Familie. Der Boden ist mit Kies bedeckt, ein Quellstein und ein kleiner Bachlauf sorgen für sanftes Hintergrundgeplätscher. Fächerahorn, Steinlaternen und ein Buddha verbreiten fernöstliches Flair. Es gibt nichts Blühendes, denn das würde – so die asiatische Philosophie – zu stark ablenken. Der Geist soll zur Ruhe kommen.

Das besondere Merkmal der Malerrosen: ihre zweifarbigen Blüten. | Bild: Johanson, Kirsten

Biegt man nach links, gelangt man in den romantischen Teil. Am abgestorbenen Apfelbaum hat Andrea Hof diesen Sommer „Seagull“, eine weiß blühende Ramblerrose gepflanzt. „Ich freue mich schon darauf, wenn sie die ersten Blüten hat.“ Bis dahin wallt ein weißes Moskitonetz über dem Liegestuhl. Vogelbauer, Vogeltränken, Rankgitter, ein Edelrost-Rosenbogen und ein Wandbrunnen sorgen für eine nostalgische Note. Einigen Objekten – darunter einem Eisentisch, Weidekörben und Windlichtern – hat Andrea Hof mit weißer Kreidefarbe zu einem frischen Look verholfen.

Der Garten ist rundherum eingewachsen. Am Gewächshaus steht dekorativ ein Rosenbogen aus Edelrost. | Bild: Johanson, Kirsten

Gartensteckbrief Größe Das Grundstück ist 850 Quadratmeter groß und der Garten zieht sich einmal ums Haus. Entlang des formalen Treppenaufgangs wurden Buchs und Gräser getreu der alten Deko-Regel in ungerader Zahl gepflanzt. Denn: Ungerade Stückzahlen wirken auf das Auge harmonischer. Die Gräser sind von unten angestrahlt und da sich hinter ihnen als gestalterische Elemente horizontal aufgestellte Fassadenplatten befinden, wirkt das bei Dunkelheit besonders effektvoll. Pflanzen Auf einem alten Küchenfenster, das sie zwischen das Grün drapiert hat, hat Andrea Hof einen Spruch geschrieben, dem sie auf aus voller Überzeugung zustimmt: „Das Leben beginnt mit dem Tag, an dem man einen Garten anlegt.“ Die liebt Blumen, seien es die panaschierten Malerrosen oder die bunte Wildblumenwiese mit Mohn, Phacelia und Malven. An den Grundstücksgrenzen sorgen Gartenhibiskus, Flieder, Knöterich, Hartriegel und andere heimische Sträucher und Bäume für Sichtschutz. In den schattigen Bereichen wachsen Funkien und Farne.

Solche hübsch dekorierten Ecken gibt es viele in Andrea Hofs Garten. | Bild: Kirsten Johanson.

Ein verspieltes Plätzchen hat sie gegenüber ihrem Küchenfenster eingerichtet: Verschnörkelte Gartenmöbel aus Eisen vom Flohmarkt, Sammeltassen-Porzellan und darüber im Baum schaukeln rosafarbene Solar-Lampions. „Wenn ich morgens aus dem Fenster schaue, habe ich gleich gute Laune.“