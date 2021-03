Die CDU muss in der Linzgaustadt Verluste hinnehmen. Die FDP verbessert ihr Ergebnis von der Landtagswahl 2016. Nur rund 54 Prozent der Wahlberechtigten geben ihre Stimme ab

Vor fünf Jahren hatte sich die CDU mit 34,1 Prozent noch knapp als stärkste Partei in Pfullendorf behauptet, dicht gefolgt von den Grünen mit 32,3 Prozent. In diesem Jahr errang die Union gerade einmal 25,71 Prozent der Wählerstimmen in der