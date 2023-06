Aus noch unbekannten Gründen ist am Montag gegen 11.30 Uhr der 22-jährige Fahrer eines Ford Transit auf der Landstraße 280 zwischen Tafertsweiler und Bolstern auf die Gegenfahrbahn geraten und dort seitlich mit einem Auto zusammengestoßen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Vorderreifen des Ford beschädigt. Der 22-Jährige rollte nach Polizeiangaben mit dem Transportfahrzeug noch mindestens 50 Meter weiter, wodurch erheblicher Schaden am Straßenbelag entstanden ist.

Der 22-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu, während im entgegenkommenden Seat zwei Personen im Alter von 34 und 32 Jahren ebenfalls leicht verletzt wurden. Ein Krankenwagen brachte die Verletzten in eine Klinik. Die Freiwillige Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen vor Ort. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von jeweils rund 15.000 Euro, der Schaden am Straßenbelag wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Der Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung der beiden Fahrzeuge. Auf den 22-Jährigen kommen nun straf- und führerscheinrechtliche Konsequenzen zu.