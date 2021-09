von Sk

Drei Schwerverletzte und einen Leichtverletzten forderte am Mittwoch gegen 17 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Waldbeuren und Judentenberg. Der 61-jährige Fahrer eines Kleinlasters, der aus Richtung Ulzhausen kam, übersah an der Kreuzung einen von links kommenden Nissan, und fuhr ohne die Vorfahrt zu gewähren ungebremst in den Kreuzungsbereich ein. Durch die Wucht der Kollision wurden beide Fahrzeuge von der Fahrbahn auf einen angrenzenden Acker geschleudert, teilt die Polizei mit. Alle Unfallbeteiligten konnten sich zwar selbständig aus den Fahrzeugen befreien, mussten jedoch zur weiteren ärztlichen Untersuchung in nahegelegene Krankenhäuser verbracht werden. Am Unfallort befand sich ein Großaufgebot der Rettungskräfte im Einsatz, darunter die Freiwillige Feuerwehr Ostrach und ein Rettungshubschrauber. An den beiden Unfallfahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 35000 Euro.