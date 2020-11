Illmensee Nur für Abonnenten vor 3 Stunden

Mehr Schutz für das Naturschutzgebiet am Ruschweiler See in Planung

18 Bürger wehren sich mit einem Brief gegen zu viel Trubel am Ruschweiler See im Sommer und verlangen der Rücksichtslosigkeit im Naturidyll durch wildes Parken, Ignorieren der Regeln, Lärm und Müll Einhalt zu gebieten. Auch die Behörden sehen die Probleme. Bürgermeister Michael Reichle kann sich einen interkommunalen Ordnungsdienst vorstellen. Uneinsichtige und renitente Badegäste erschweren die Einhaltung der Regeln.