Bei ihrer Jahresversammlung konnte die Schützengesellschaft (SG) 1471 Pfullendorf/Aach-Linz im vereinseigenen Schützenhaus eine durchaus positive Bilanz ziehen. Die Gestaltung des Wirtschaftsbetriebs sowie von Veranstaltungen und Wettkämpfen sei durch die gestrichenen Corona-Regelungen vereinfacht worden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Neben dem Wirtschaftbetrieb in der vereinseigenen Gaststätte jeden ersten Freitag im Monat konnten die Schützen des Vereins ihre Treffsicherheit wieder in verschiedenen Schützenhäuser ihrer Gegner unter Beweis stellen. So sicherte sich die erste Mannschaft der SG Pfullendorf-Aach Linz in der Verbandsliga Luftgewehr den vierten Platz und ist somit nicht von einem Abstieg betroffen. Mehrere Schützen traten bei Kreismeisterschaften, Landesmeisterschaften und sogar bei der Deutschen Meisterschaft an. In verschiedensten Disziplinen wie Luftgewehr, Kleinkaliber, Unterhebel Kleinkaliber und Unterhebel Großkaliber konnten sehr gute Platzierungen erreicht werden.

Positiv ist auch eine steigende Mitgliederzahl. Das Gesamtangebot des Schießsports wurde erweitert. So wurde der Bogenschießstand auf Fordermann gebracht. Auch einen deutschen Meister im Blasrohrschießsport durfte der Verein als Trainer und Mitglied willkommen heißen. Nach langer Corona-Pause konnte wieder das Mannschaftspokalschießen, hier traten über 600 Schützen und Schützinnen an, und das Königschießen stattfinden.

Ein großer Programmpunkt war der Tag der offenen Tür, um Interessierten den Schießsport näher bringen. Neben Luftgewehr und Luftpistole konnte auch der Unterhebelrepetierer, Kleinkaliber, Bogen und Blasrohr geschossen werden. Das Angebot wurde gut angenommen und soll wiederholt werden.

Bei der Versammlung wurden Mitglieder für ihre Treue im Deutschen Schützenbund geehrt: für 40 Jahre Karl Bezikofer, Peter Nufer und Josef Schaffart, für 50 Jahre Günter Schwarz sowie für 60 Jahre

Otto Fetscher und Eugen Schraudolf. Hermann Matt wurde zum Ehrenmitglied ernannt.