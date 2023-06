Als „Kulturdenkmäler“ und „Schätze der Stadt“ bezeichneten Bürgermeister Ralph Gerster und Innenstadtbeauftragte Mira Krane die beiden Museen im „Bindhaus“ sowie im „Alten Haus“, in dem sich am Donnerstagabend die Mitglieder des Finanzausschusses trafen. Um die Attraktivität der Museen zu erhöhen und mehr Besucher anzulocken, hat man sich gemeinsam mit dem Heimat- und Museumsverein viele Gedanken gemacht, eine Museumspädagogin konsultiert, neue Fotos gemacht und eine LED-Beleuchtung installiert. Künftig müssen Besucher, die zu den Öffnungszeiten am Samstag von 14 bis 17 Uhr den Weg in die beiden Gebäude finden, keinen Eintritt mehr zahlen.

Schnellergilde zeigt Ausstellung

Im Obergeschoss des „Alten Hauses“ sollen Wechselausstellungen mehr Besucher anziehen und tatsächlich ist es sicher auch der Ausstellung der Schnellergilde zum „100-jährigen Preisschnellen“ zu verdanken, dass in den vergangenen fünf Wochen mehr als 100 Besucher den Weg in das „Alte Haus“ gefunden haben. Sehr zur Freude von Waltraud Klaiber, die sich mit viel Herzblut ehrenamtlich in den Museen engagiert. Dauerhaft im ältesten Gebäude der Stadt untergebracht sind auch ein halbes Dutzend Zunftlaternen und auch das Henkerschwert, das bislang im „Bindhaus“ zu sehen war, hat nun seinen Platz im „Alten Haus“. Auch im Bindhaus gibt es Veränderungen. So berichtete Hartmut Koblitz, dass man im dritten Stock eine Ausstellung über die Entwicklung der Staufer-Kaserne präsentieren wird.

Pfullendorf Tipp fürs Wochenende: Neue Ideen für die städtischen Museen in Pfullendorf Das könnte Sie auch interessieren

Museen müssen saniert werden

Der Vorsitzende des Heimat- und Museumsvereins erinnerte an die Anfänge der Museumsarbeit im Bindhaus. Auf die Frage von Jürgen Witt (SPD), wie es um die Gebäudesubstanz stehe, verhehlte Koblitz nicht, dass eine Sanierung notwendig wäre, und er hoffe, dass seitens der Stadt „Geld fließe“. „Wir sehen uns in der Pflicht“, verwiesen Bürgermeister Ralph Gerster und Mira Krane auf die regelmäßigen Begehungen durch den Stadtbaumeister, wobei notwendige Reparaturen schließlich problemlos erledigt würden.