Die wohl schönste Doppeltoranlage am Bodensee muss saniert werden. Das ist schon länger bekannt. Allerdings sind die Schäden größer, als angenommen. Auch manche Bürger tragen durch ihr Verhalten zu den Schäden bei.

Mit dem Slogan, die schönste Doppeltoranlage am Bodensee zu haben, wirbt die Stadt Pfullendorf für einen Besuch in der Linzgaustadt. Dass das Wahrzeichen der Stadt Pfullendorf längst nicht mehr so schön ist, ist schon länger bekannt. Ursprünglich