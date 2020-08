Ein 32 Jahre alter Mann hat am Montagmittag gegen 13.30 Uhr in einer Wohnung in der Hauptstraße in Illmensee derart randaliert, dass Anwohner den Notruf verständigten. In einem psychischen Ausnahmezustand warf der Mann nahezu die komplette Wohnungseinrichtung durch die Fenster auf das Grundstück, informiert die Polizei. Wie hoch der entstandene Schaden ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Aufgrund seines Zustandes wurde der Mann vom Rettungsdienst in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Die Besitzerin der Wohnung hat zwischenzeitlich Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet, informiert die Polizei.