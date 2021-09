von Sk

Essen, welches ein Bewohner auf dem Herd in einer Wohnung in der Alten Postgasse vergessen hatte, rief am Mittwoch gegen 18.30 Uhr die Feuerwehr Pfullendorf auf den Plan. Der Mann hatte das Essen auf dem Herd vergessen, als er die Wohnung verlassen hatte, informiert die Polizei. Glücklicherweise wurden aufmerksame Nachbarn auf die größere Rauchentwicklung aufmerksam. Bereits nach kurzer Überprüfung konnten die eingesetzten Kräfte wieder abrücken. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.