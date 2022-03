Nach einem Arbeitsunfall, der sich am vergangenen Dienstag in der Straße „Hesselbühl“ ereignet hat, erlag der lebensgefährlich verletzte 48-jährige Lkw-Fahrer am Freitag seinen Verletzungen, informiert die Polizei. Beim Abladen des Sattelzugs, der Solarmodule geladen hatte, wollte ein 23-jähriger Gabelstaplerfahrer zwei aufeinandergestapelte Paletten entladen. Beim Rückwärtsfahren kippte die Ladung mit einem Gewicht von etwa 1,2 Tonnen zur Seite weg und begrub den danebenstehenden 48-Jährigen. Nach sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen wurde der Lkw-Fahrer mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Dort verstarb der Mann am Freitag. Die Ermittlungen des Verkehrsdienstes Sigmaringen zum Unfallhergang dauern an, teilt die Polizei am Montag mit.