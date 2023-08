Im Rahmen der Abklärungen, was in der Wohnung in der Ambrosstraße vorgefallen ist, wollte ein 46-Jähriger die Wohnungstür wieder schließen, und leistete im weiteren Verlauf Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Zudem beleidigte er die Einsatzkräfte, sodass er nun mit Anzeigen wegen Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechnen muss. Nach einem Gespräch mit dem weiteren Bewohner der Wohnung konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken.