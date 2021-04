Der 1. Mai ist ein Feiertag, an dem es die Menschen hinaus in die Natur zieht. Ausflüge haben Hochkonjunktur. Doch in Corona-Zeiten wird der gesellige „Tanz in den Mai“ schwierig, weil die Verordnungen einen dicken Strich durch die Rechnung machen: Treffen sind nur mit den Angehörigen des eigenen Haushalts und einer weiteren, nicht zum Haushalt gehörenden Person möglich. Öffentliche Grillplätze sind gesperrt.

Geschlossen oder nur mit Anmeldung und negativen Test

Campus Galli ist aktuell ebenso geschlossen wie das Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck oder die Heuneburg, das Schloss in Heiligenberg oder das Hohenzollernschloss in Sigmaringen. Der Eintritt auf die Blumeninsel Mainau ist nur mit negativem Test und gebuchtem Online-Zeitfensterticket möglich.

Die Landesgartenschau in Überlingen öffnet am 30. April, auch hier muss man sich vorab registrieren und einen negativen Corona-Test vorlegen, der nicht älter als 24 Stunden ist. Die Räuberbahn fährt am 1. Mai.

Besucher der Landesgartenschau in Überlingen müssen einen negativen Corona-Test vorlegen und sich registrieren. | Bild: Johanson, Kirsten

Traditionsveranstaltungen sind abgesagt

Ein Abstecher zum Gögginger Bierfest oder der Boxenstopp beim Narrenverein im Dorfgemeinschaftshaus Walbertsweiler sind 2021 nicht drin. Es gibt keinen Wandertreff mit Bewirtung am Rastplatz Forstholz in Großschönach, den die Musikkapelle Großschönach normalerweise ausrichtet und die Katholische Landjugend Denkingen stellt am Vorabend des 1. Mai keinen Maibaum auf. Die traditionelle Familienwanderung des DAV Pfullendorf findet auch nicht statt. „Einen Ersatz haben wir nicht geplant, eine Wanderung in der Natur lässt sich virtuell nicht wirklich umsetzen. Wir finden es schade, dass selbst solche Outdoor-Veranstaltungen derzeit nicht möglich sind“, erklärt Vorsitzender Oliver Schraut. „Aber wir halten uns selbstverständlich an die geltenden Einschränkungen und hoffen auf ein normales Angebot im kommenden Jahr.“

Seit Ostern gilt am Illmensee die Einbahnregelung, um den Besucherstrom zu lenken. | Bild: Johanson, Kirsten

Die Traditionsveranstaltungen in Illmensee – das Maibaumstellen in Ruschweiler und Illmensee am 30. April mit Tanz der Kindergarde um den Maibaum und musikalischer Unterhaltung durch die Jugendkapelle des Musikvereins – wurden ersatzlos gestrichen. Gleiches gilt für das Tagwachtspielen des Musikvereins am Maimorgen ab 6 Uhr.

Picknick und Spiele im eigenen Garten

Nun ist damit zu rechnen, dass beliebte Anlaufstellen wie Bodensee und Donautal, die Traufgänge der Schwäbischen Alb oder der Bannwaldturm im Pfrunger-Burgweiler Ried ziemlich stark frequentiert sein werden – was wiederum nicht erwünscht ist, da größere Menschenansammlungen vermieden werden sollen. Also doch: Stay at home? Wer einen eigenen Garten hat, kann das Picknick einfach auf den Rasen verlegen, etwas Leckeres zum Vespern in den Korb packen, ein Lagerfeuer machen, Würstchen und Stockbrot grillen. Kinder freuen sich über Spiele wie Indiaca oder Dosenwerfen, was ja ganz einfach zu realisieren ist. Im Internet findet man jede Menge Spielideen für draußen.

Neue Wege erkunden und populäre Ziele meiden

Ulrike Schwichtenberg, Leiterin der Tourist Information Pfullendorf und Geschäftsführerin der Ferienregion Nördlicher Bodensee, regt an, einmal abseits der populären Ziele zu wandern und zu radeln. Die Wanderbroschüre sowie die Rad- und Wanderkarte, die bei der Tourist-Info erhältlich sind (vorher kurz anrufen) listet reichlich Alternativen auf. „Für Familien mit Kindern halte ich die Fahrrad-Route P2 am Andelsbach entlang für besonders geeignet, sie führt am Dammwildgehege vorbei und man kann kleinere Kinder auch im Fahrradanhänger gut mitnehmen. Anspruchsvoller und mit 30 Kilometern etwas länger ist die Strecke P3 ins Drei-Seen-Gebiet. Vom Judentenberg hat man einen wahnsinnig schönen Blick.“ Ein Einkehrschwung unterwegs scheitert zwar an der nach wie vor geschlossenen Gastronomie, doch Schwichtenberg hat einen Tipp: „Man kann den Abholservice der Gastronomie nutzen oder sich etwas zum Vespern an einem Direktvermarkter-Automaten holen.“

Am besten sucht man sich für die Radtour am 1. Mai eine Strecke heraus, auf der nicht so viele Leute unterwegs sind. | Bild: Johanson, Kirsten

Rede des DGB-Kreisvorsitzenden im Internet

Der Maifeiertag ist auch als „Tag der Arbeit“ bekannt. Der DGB-Kreisvorsitzende Jürgen Witt bedauert, dass der Sigmaringer Gewerkschaftsbund wie bereits 2020 auch in 2021 auf einen öffentlichen Auftritt zum Tag der Arbeiterbewegung verzichten muss. „Wir hätten uns ansonsten am 30. April im Bürgersaal in Laiz versammelt“, so Witt. Doch zumindest digital meldet sich der DGB zu Wort. Witt hat vor dem Sigmaringer Schloss ein Video aufgenommen, in seiner Rede äußert er sich unter anderem zu den Entlassungen bei der Firma Zollern und zur Situation der Krankenhäuser im Landkreis Sigmaringen. Der Beitrag kann im Internet unter https://www.facebook.com/dgbsuedwuerttemberg und auf Youtube unter https://www.youtube.com/watch?v=g5WX8uSGAHQ abgerufen werden. In Reutlingen, so Witt, werde eine Kundgebung mit begrenzter Teilnehmerzahl stattfinden.