Ostrach vor 12 Stunden

Mahnmale für den Frieden in Ostrach erinnern an Kriege und eine Schlacht

Manche Ereignisse bleiben im kollektiven Gedächtnis in Erinnerung. In Ostrach erinnert die Friedenslinde in Spöck, die vor 150 Jahren gepflanzt wurde, an den Krieg 1870/71 sowie das Buchbühldenkmal an die Schlacht von 1799 im zweiten Koalitionskrieg.