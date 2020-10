Pfullendorf - Der richtige Schulranzen oder Schulrucksack, der passende Schreibtisch und ein Stuhl, auf dem das Kind nicht gekrümmt wie ein Angelhaken seine Schularbeiten erledigt – wer darauf achtet, tut dem Nachwuchs Gutes. Mit einer durchdachten Arbeitsplatzgestaltung und einer ergonomische Sitzposition wird der Rücken deutlich weniger belastet. Kompetente Kundenberatung beim Kauf rückengerechter Produkte erfordert fundierte Fachkenntnisse. Deshalb hat die Aktion Gesunder Rücken (AGR) ein Qualifizierungsprogramm für Fachhändler unterschiedlicher Branchen entwickelt. Ziel ist es, den Kunden eine individuellere, fachgerechte Beratung bieten zu können. Mitarbeiterinnen von Klaiber Schreiben & Schule & Schenken aus Pfullendorf nehmen seit mehr als zehn Jahren an den jährlich stattfindenden Schulungen teil und wurden hierfür von der AGR mit der silbernen Wirbelsäule ausgezeichnet.Die Verkäuferinnen erhielten sowohl medizinische und anatomische Grundlagen über die Funktion von Wirbelsäule, Aufgaben und Aufbau der Muskulatur als auch über Ziele und Inhalte der Rückenschule. Zudem wurden Fachinformationen über ein rückenfreundliches Umfeld vermittelt. Diese Kenntnisse ermöglichen eine individuellere Beratung des Kunden mit dem Ziel, das aus medizinischer Sicht für ihn am besten geeignete Produkt zu finden. Mitarbeiterinnen von Klaiber Schreiben & Schule & Schenken nehmen seit mehr als zehn Jahren regelmäßig am Schulungsprogramm der AGR teil und können dadurch den Kunden eine fachgerechte Beratung ermöglichen.

Modisch in den Herbst

Im Downtown treffen Modebewusste auf die aktuellen Fashion-Trends wie Grob-strick-Pullis, Parkas und Mäntel. „Auch ganz lange Mäntel sind ein großes Thema“, so Downtown-Chef Hans-Peter Langer. „Im Herbst und Winter sind vor allem Brauntöne von Beige bis Tabak angesagt.“ Bei Jeans ist nach wie vor der „destroyed effect“ mit Löchern, Flicken, Rissen oder ausgefallenen Waschungen „in“. Dieser Look repräsentiert coole Lässigkeit.

Pfullendorf (kaj) Bei Langer Mode und Downtown stehen die Zeichen auf Herbst. Ein großer Trend ist veganes, also unechtes Leder in täuschend echt aussehender Nappa- und Wildlederoptik – es gibt nicht nur Biker- und Hemdjacken, sondern auch Hosen und Kleider aus dem Material. „Farblich sind warme Naturtöne von Wollweiß bis Rehbraun angesagt, kombiniert mit Herbstlaubfarben wie Orange und Gelb“, informiert Sonja Langer. Plisseeröcke oder glatte Satinröcke werden nach Auskunft der Mode-Fachfrau gerne mit Grobstrick-Oberteilen, blickdichten Strumpfhosen, Booties oder Langschaftstiefeln getragen. Ganz neu ist die Geschäftsidee des „private shopping“, denn in Zeiten von Corona gilt es, innovativ zu sein. Weil aufgrund des Covid19-Virus in diesem Herbst keine große Hausmodenschau stattfinden kann, bietet Langer Mode einen Beratungsservice der besonderen Art an: Mindestens sechs und maximal 15 Personen können einen Termin vereinbaren und gemeinsam bei einem Glas Sekt und Häppchen unter Einhaltung der Corona-Vorschriften einen tollen Einkaufsabend erleben. „Wir haben bisher nur positives Feedback erhalten“, freut sich Sonja Langer. Bisher fand das Event ausschließlich bei Langer Mode statt, doch bei entsprechender Nachfrage werde man das „private shopping“ auch im Downtown anbieten.

Handarbeiten aus Ruanda

Meßkirch (sah) Sie ziehen den Blick der Kunden direkt auf sich – die bunten Nähprodukte aus afrikanischen Stoffen. Mit ihrer Farbintensität und kreativen Mustern spiegeln sie die Lebensfreude Afrikas wider. Seit Kurzem gibt es die Küchenschürzen, Topfuntersetzer, Küchenhandschuhe, Topflappen, Mobiles, Laptophüllen, Täschchen für Papiertaschentücher, Obstbeutel und mehr im Unverpackt-Laden niXverpackt in Meßkirch. Relativ schnell war Inhaberin Silke Schönholzer klar gewesen, dass sie diese Produkte des Vereins „Kwizera, Selbsthilfe in Ruanda“ dauerhaft ins Sortiment aufnehmen möchte, denn ihr Geschäft steht für Regionalität, Nachhaltigkeit und plastikfreien Einkauf. Den Kontakt zum Verein hatte eine Kundin hergestellt. Der Verein Kwizera unterstützt mit vielseitigen Projekten, wie der Handarbeitsschule, in der die Nähwaren produziert werden, Frauen in Ruanda auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit.

Kohl und Kürbis haben Saison

Kürbisse in allen Variationen gibt es in Aach-Linz und Egg beim Obst- und Gemüsehandel Streicher zu kaufen. Der birnenförmige nennt sich „Butternut“. Er hat einen buttrigen Geschmack mit leicht nussigem Aroma.

Pfullendorf (kaj) Die Obst-Scheune in Aach-Linz und S’Marktlädele in Egg sind die Anlaufstellen, wenn es um frische, saisonale Produkte aus der Region geht. Jetzt im Herbst sind Pilze besonders beliebt, Äpfel, Quitten, Walnüsse und natürlich Kürbisse. Bei Streichers gibt es nicht nur Spaghetti-Kürbisse, Hokkaido und Butternut für die Küche, sondern auch Zierkürbisse für die Deko. „Weißkohl ist gerade sehr gefragt, die Kunden hobeln den Kohl und machen Sauerkraut“, erzählt Christel Streicher. Zur Zeit kann man sich frischen Apfelsaft vom Fass abzapfen lassen. Topfpflanzen wie Calluna oder Alpenveilchen runden das herbstliche Angebot ab. Und wer für Martini oder Weihnachten noch einen Festtagsbraten benötigt: Christel und Robert Streicher verkaufen Weidegänse und Enten vom eigenen Hof.

Blumiges für Allerheiligen

Nach Allerheiligen starten für Lisa Lackner (links) und Manuela Halmer die Vorbereitungen für die große Adventsausstellung Mitte November. Bild: Sandra Häusler