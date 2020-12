Aach-Linz/ Egg (kaj) Bei Familie Streicher stehen in der Aach-Linzer Obstscheune und im Markt-

lädele in Egg die Zeichen auf Weihnachten. Nicht nur Zitrusfrüchte wie Orangen, Clementinen und Mandarinen locken zum Kauf, auch aromatische Datteln und Kaki-Früchte. Sie bereichern den winterlichen Obstteller und enthalten reichlich Beta-Carotin, Vitamin C, Kalium sowie Phosphat. Das passende Gemüse und die Bratäpfel fürs Weihnachtsmenü kann der Kunde auch gleich in den Einkaufskorb legen. Ein saisonaler Leckerbissen ist zum Beispiel frischer Ackersalat vom Kaiserstuhl oder von der Reichenau. Zu Gans und Klößen passt auch prima ein Selleriesalat! Wer seinen Nussknacker beschäftigen will, findet eine große Auswahl an Nüssen. Und nicht zu vergessen: bei Streicher gibt es auch Christbäume, und zwar Nordmanntannen aus der Region in verschiedenen Größen ab 12 Euro. Eine tolle Sache ist die „Huhn & Hahn Initiative“. Wer sich für solche Eier entscheidet, unterstützt die Aufzucht von Hähnen und verhindert das Töten männlicher Küken. Die Obstscheune an der Bodenseestraße ist sogar an Heilig Abend, Donnerstag, 24. Dezember, von 9 bis 13 Uhr geöffnet.

Bild: Kirsten Johanson