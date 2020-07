Pfullendorf – Jennifer Hügle und Sarah Al Hussein legten nach dreijähriger Ausbildung bei der Klaiber Bürowelt OHG die Abschlussprüfung zur Kauffrau im Einzelhandel (Fachbereich Bürowirtschaft) mit hervorragendem Erfolg ab. Sie absolvierten ihre Ausbildung in allen Abteilungen des Büromarktes Klaiber und in der Papeterie Klaiber. Jennifer Hügle wurde für herausragende Leistungen und gutes Verhalten mit einem Preis der Kaufmännischen Berufsschule Bad Saulgau ausgezeichnet. Jennifer Hügle ist weiterhin bei Klaiber Bürowelt in einem unbefristeten Angestelltenverhältnis beschäftigt, Sarah Al Hussein zieht aus familiären Gründen in den Raum Pforzheim. Die Geschäftsleitung der Klaiber Bürowelt beglückwünschte Jennifer Hügle und Sarah Al Hussein zu ihrem guten, erfolgreichen Abschluss und überreichte ihnen ein Geschenk.

Sommersandalen und Flipflops in verschiedenen Weiten und Größen sind beim Schuhhaus Hermann Müller in Meßkirch bei diesen heißen Temperaturen gefragt. Aktuell hat Schuhspezialist für Füße in Unter- und Übergröße, schmale und breite Füße zahlreiche Rest-und Einzelpaare stark reduziert. Das Fachgeschäft besteht bereits seit 1878. Hermann Müller und sein Team nehmen sich die Zeit für eine eingehende Beratung, damit jeder Kunde den „passenden Schuh findet“. (sah) Bild: Sandra Häusler