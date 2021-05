Ostrach vor 16 Stunden

Lkw muss wegen gefährlichem Überholmanöver ausweichen und bleibt an Schild hängen

Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, musste ein Lkw-Fahrer am Freitag zwischen Hoßkirch und Ostrach einem hellen Mercedes-Benz ausweichen. In der Folge blieb der Lkw am Straßenrand an einem Schild hängen.