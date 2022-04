Der Weiler Litzelbach wird als letzter Ortsteil auf der Gemarkung der Stadt an die Sammelkläranlage angeschlossen, entschieden die Mitglieder des Technischen Ausschusses. Rund 710 000 Euro kostet das Vorhaben, wobei man auf Zuschüsse des Landes beziehungsweise des Regierungspräsidiums hofft. Tiefbauexperte Wolfgang Braunschweig präsentierte dem Gremium gleich drei Varianten, wie der Anschluss der neun Grundstücke umsetzbar wäre, um die Abwässer der 25 Bewohner sowie das Regenwasser in die Kläranlage zu befördern. Bislang erfolgt die Abwasserbeseitigung über Kleinkläranlagen und das Oberflächenwasserwasser wird über einen Kanal in den Burraubach geleitet, der wiederum in den Kehlbach mündet, dieser in die Ablach, die dann in die Donau fließt.

Gesamtes Areal ist als Wasserschutzgebiet ausgewiesen

Eine Ableitung des Mischwassers von Litzelbach nach Otterswang würde nach Angaben von Braunschweig das dortige Ortsnetz überlasten. Hinzu kommt, dass die gesamte Fläche als Wasserschutzgebiet ausgewiesen und für die Trinkwasserversorgung der Stadt enorm wichtig ist. Möglich wäre, das Abwasser mittels Freispiegelleitung abzuleiten, deren Bau rund eine Million Euro kosten würde. Zusätzlich hätte man nur eine geringe Fließgeschwindigkeit. Als zweite Variante schlug Braunschweig einen neuen Schmutzwasserkanal sowie den Bau eines zentralen Abwasserpumpwerks vor, was 710 000 Euro kosten würde.

Einzelpumpwerke als weitere Variante

Wenn man eine neue Abwasserdruckleitung verlegen und auf jedem Grundstück ein Einzelpumpwerk errichten würde, hätte man mit rund 510 000 Euro die kostengünstigste Lösung, präsentierte er als dritte Variante. Diese Leitung müsste täglich mittels Druckluft gereinigt werden. Problematisch könnten die geringen Abwassermengen sein, die von den 25 Bewohnern produziert werden, sodass es zu Leitungsproblemen kommen könnte, was wiederum Mehraufwand für das Kläranlagenteam Pfullendorf bedeuten würde. Ein weiterer Nachteil dieser Variante wäre, dass es keinen Zuschuss aus dem Förderprogramm „Schlauch und Pumpe“ gibt, da es sich bei den geplanten Anschlüssen um Einzelgehöfte handelt. Als Bestandteil dieser Variante wird zudem der bestehende Regenwasserkanal zum Burraubach saniert. „Wir empfehlen ihnen die zweite Variante“, resümierte Wolfgang Braunschweig. „Wir verlassen uns hier natürlich auf ihre Expertise“, erklärte FW-Fraktionschef Thomas Jacob.

Pumpwerk in Otterswang muss umgebaut werden

Sein Parteikollege Karl Fritz fragte etwas ungläubig, warum es nicht möglich sei, die Abwässer des Weilers unterhalb von Litzelbach in die bestehende Leitung einzuspeisen, die von Otterswang in die Kläranlage führt. Stattdessen müsse man das Abwasser zunächst von dem Ort nach Otterswang befördern und dann erst nach Pfullendorf. Weil die gesamte Fläche als Wasserschutzgebiet ausgewiesen sei, verbiete das Landratsamt eine solche Variante. Bislang werden übrigens die Abwässer von Mottschieß, Zell und Schwäblishausen mittels Pumpwerken nach Otterswang und von dort in die 3,8 Kilometer entfernte Sammelkläranlage geleitet. Braunschweig kündigte im Ausschuss an, dass man das bestehende Pumpwerk in Otterswang umbauen müsse.

Förderquote für Zuschussantrag ist noch unklar

Im Oktober will die Stadt beziehungsweise der Eigenbetrieb beim Regierungspräsidium beziehungsweise dem Landratsamt den Zuschussantrag für den Anschluss von Litzelbach stellen, wobei die Förderquote noch unklar ist. Denn die Behörde verlangt im Prinzip, dass die Kommune das wirtschaftlichste Angebot auswählt. Nachdem der Ausschuss sich aber für die 200 000 Euro teurere zweite Variante entschied, könnte es passieren, dass der Zuschuss auf Grundlage der kostengünstigeren dritten Variante von 510 000 Euro berechnet wird, und somit den städtischen Eigenanteil höher wird. Braunschweig hofft, mit Hinweis auf die erhöhte Betriebssicherheit, dass der Zuschussanteil doch höher ausfällt.