von Karlheinz Fahlbusch

Die heutige Tour beginnt am Stadtgartenvorplatz. Das Linzgau-Center lassen wir rechts liegen und fahren dann auf der Bergwaldstraße in Richtung Aach-Linz vorbei an Industrie und Baggersee. An der Kreuzung geht es geradeaus in Richtung Aach-Linz. Vorbei am Schützenhaus erreichen wir die Ortsmitte. Hier halten wir uns rechts und biegen gleich nach dem Sankt Martinsplatz in Richtung Sahlenbach ab. Gegenüber sehen wir nun die Pfarrkirche. Der heutige Kirchenbau geht auf das Jahr 1275 zurück. Nebenan steht das Rathaus. Es entstand Ende des 16. Jahrhunderts als Herrschaftshaus der Dorfherren von Freyberg.

Bild: Schönlein, Ute

Zucht der Schwarzwälder Füchse

Am Ortsende beginnt links ein Radweg, der bis Sahlenbach führt. Wir folgen der Beschilderung „Hinteröschle“ und kommen am Zucht- und Ausbildungsstall von Werner Schultheiss vorbei. Hier werden die berühmten Schwarzwälder Füchse gezüchtet. Das Hinweisschild Sackgasse ignorieren, denn sonst würde man einige wunderschöne Gärten und den Weiler Klein-Karlsruhe verpassen.

Die Serie In diesem Sommer machen viele Menschen aufgrund der Corona-Pandemie Urlaub zu Hause. Dass die fernen Reiseziele eingeschränkt zu erreichen sind, öffnet den Menschen die Augen für die eigene Region, in der es viel Schönes und vielleicht auch bislang Unbekanntes zu entdecken gibt. Wir stellen in einer Serie Radtouren vor, die auch gut für Pedelcs geeignet sind. Wegbeschaffenheit Die Strecke ist überwiegend asphaltiert und sehr gut befahrbar. Einkehrmöglichkeiten Am Weg gibt es mehrere Gaststätten mit unterschiedlichen Öffnungszeiten. Täglich (außer montags) ist die Flugplatzgaststätte von 11.30 bis 19.30 Uhr durchgehend geöffnet. Länge Rund 23 Kilometer ohne Ramsberg. Höhenmeter 150 Meter. Dauer Die reine Fahrzeit beträgt rund 1,5 Stunden. Entdecken Am Weg liegen die St. Martinskirche in Aach-Linz und die Eulogiuskirche in Aftholderberg. Die Ruine Ramsberg sollte man nicht auslassen.

Joachim Lambrecht gibt gerne einen Einblick in seine Werkstatt, ehe man sich zu Fuß zum Ramsberg aufmacht. Der Künstler und Keramiker erklärt auch gerne, wie seine Werke entstehen. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Kleine, betonierte Furt zu durchqueren

Jetzt endet der asphaltierte Weg. Es geht leicht bergab und man hört Wasser rauschen. Das ist die Aach, die hier einen kleinen Absatz überwindet und den Fahrweg überflutet. Jetzt muss man eine kleine, betonierte Furt durchqueren. Durch den Wald geht es in Richtung Lautenbach. Vor über 40 Jahren wurde hier auf Grundlage der Anthroposophie eine integrative Lebens- und Arbeitsgemeinschaft für Menschen mit Assistenzbedarf gegründet. Man kann hier Demeterwaren einkaufen oder im Café einkehren. Wir folgen der Durchgangsstraße, kommen an einer kleinen Kapelle vorbei, und schon sind wir wieder draußen aus Lautenbach.

Blick in die kleine Kapelle in Lautenbach, die tagsüber meistens geöffnet ist. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Rechts nehmen wir jetzt den Radweg und biegen an der Gabelung links ab in Richtung Hügelhof und dann über Kleinschönach nach Großschönach. Am Gasthaus Krone biegen wir links ab und können uns dann am Friedhof überlegen, ob wir gleich geradeaus in Richtung Kirnbach fahren oder rechts abbiegen in Richtung Schlosshof.

Die Kirche in Aftholderberg steht mitten auf der europäischen Wasserscheide. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Abstecher zu Fuß zur Burgruine möglich

Hier geht es zur idyllisch gelegenen Burgruine Ramsberg mit der bewohnten „Klause St. Benedikt“, wo man eventuell den Einsiedler Bruder Jakobus treffen kann. Der asphaltierte Weg endet beim Künstler, Keramiker und Musiker Joachim Lambrecht, der sich immer freut, wenn jemand einen Blick in seine Werkstatt wirft. Hier kann man auch das Fahrrad stehen lassen und den Rest des Weges zur Ruine gehen.

Kirche und Rathaus in Aach-Linz bilden ein ganz besonderes Ensemble. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Herrliche Aussicht vom Hochbehälter

Vom Friedhof aus folgen wir der Beschilderung nach Kirnbach und erreichen das Familienzentrum Furtmühle. Hier können zwei- oder vierbeinige Mühlenbewohner unterwegs sein. Also aufpassen! Wir halten uns in Richtung Großstadelhofen, biegen dort links und nach knapp 500 Metern rechts auf die Schloßbühlstraße in Richtung Aftholderberg ab. Die Aussicht vom Hochbehälter ist herrlich. Die Eulogiuskirche in Aftholderberg steht auf der europäischen Wasserscheide. Die eine Dachseite entwässert zum Rhein und die andere zur Donau. Jetzt halten wir uns rechts und wechseln am Ortsende auf den Radweg. Vorbei am Flugplatz geht es zum Ausgangspunkt. Die mögliche „Abkürzung“ über den Melanchthonweg erfordert gute Bremsen.