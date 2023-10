Die Pfullendorfer Kleintierzüchter öffneten seit der Corona-Krise zum ersten Mal wieder ihre Türen. Dabei konnten sie allerdings nicht mehr auf ihr bisheriges Domizil in der ehemaligen Standortverwaltungshalle zurückgreifen. Stattdessen diente das Festzelt auf dem Seeparkgelände als Ausweichquartier. Doch im Nachhinein erwies sich diese Notlösung eher als Glücksfall. Für die Züchter stellt die ebenerdige Anordnung eine deutliche Erleichterung dar. Ebenso ist das größere Raumangebot für die Bewirtung der Besucher einfacher. Und letztendlich freuen sich auch die ausgestellten Tiere über den luftigeren Standort.

„Die Zirkulation ist hier im Zelt einfach besser, denn die Tiere brauchen auch die Frischluft“, sagte Franz Lutz. Überhaupt zeigte sich der Vorsitzende der Pfullendorfer Kleintierzüchter mit der Veranstaltung sehr zufrieden. „Schon am Samstag kamen viele Besucher und am besucherstärkeren Sonntag kamen auch viele Familien mit ihren Kindern.“

Zudem zog es viele Kleintierzüchter von anderen regionalen Vereinen nach Pfullendorf. „Sie schätzen die große Vielfalt an Tieren, die wir hier ausstellen“, erklärte der Vorsitzende. Insgesamt elf Aussteller präsentierten ihre Kaninchen, Wassergeflügel wie Enten und Gänse, Geflügel, Tauben und Fasane. Bei Letzteren galt es sogar vier verschieden Arten zu bewundern. Darunter die Tenebrosus, eine sehr seltenen Jagd-Fasanen-Art.

Überhaupt war die Vielfalt an unterschiedlichen Arten und auch kurios klingenden Namen groß, wie zum Beispiel: Totleger, Italiener, Graukopfkasarka oder Lockentaube. Die Gäste konnten so in aller Gemütlichkeit die ausgestellten Tiere betrachten, die in hübsch dekorierten Käfigen ausgestellt wurden. Die grüne Pflanzendekoration lieferte allerdings nicht nur einen schönen Anblick. „Die Tiere fühlen sich hinter einem Zweig geschützter und viel wohler, und sind damit deutlich entspannter“, erläuterte Franz Lutz. Das konnte man bereits am Parkplatz des Seeparks mit lautem Hahnenrufen akustisch deutlich wahrnehmen.

Ein Blickfang war auch die Ausstellung von Imker Dietmar Selbherr aus Beuren. Seine mitgebrachten zwei Bienenvölker in Schaukästen faszinierten nicht nur die großen Besucher. Da konnte das emsige Treiben der Immen inklusive Königin hinter den Glasscheiben ganz genau beobachtet werden. Außerdem zeigten Marcel und Christoph einige handwerkliche Tätigkeiten rund um die Imkerei. Sie fertigten vor den Augen der Interessierten Wachstücher und Rahmen für die Bienenwaben.

Einen ganz anderen Hingucker hielten Silke und Michael Schenk aus Mottschieß in den Händen. Die beiden Falkner haben einen Wüstenbussard sowie einen Falken zur Ausstellung mitgebracht. Der imposante Falke auf der Hand von Michael Schenk ließ den Rummel um sich herum scheinbar gelassen zu nehmen. Während Silke Schenk schon darauf bedacht war, dass kleine Kinder ihrem Wüstenbussard nicht allzu nahetraten.

In unmittelbarer Nachbarschaft konnten sich die kleinen Besucher dann noch ganz professionell schminken lassen. Am Sonntagnachmittag gab es zum Abschluss eine kleine Siegerehrung für die am höchsten ausgezeichneten Tiere. Bereits am Freitag hatten fünf Preisrichter acht Stunden lang die präsentierten Tiere begutachtet und bewertet.