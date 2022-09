Mit der Autorenbegegnung mit Peter Stamm ist in der Stadtbücherei Pfullendorf einer der renommierten zeitgenössischen Schweizer Autoren zu Gast. Am Donnerstag, 6. Oktober wird er um 19 Uhr seinen jüngsten Roman „Das Archiv der Gefühle“ in der Steinscheuer präsentieren. Die Lesung ist eingebettet in das Veranstaltungsprogramm des Kulturforums Sigmaringen, das sich aktuell mit dem Kulturschwerpunkt Archive und Bibliotheken befasst.

Sigmaringen Bücher sind das Tor zur Bildung und zur Welt Das könnte Sie auch interessieren

Großer Erfolg mit Debütroman

Peter Stamm, geboren 1963, studierte einige Semester Anglistik, Psychologie und Psychopathologie und übte diverse Berufe aus, lebte in Paris und New York. 1990 ließ sich Stamm in Winterthur nieder und war als Journalist tätig, er arbeitete für die Neue Zürcher Zeitung, den Tages-Anzeiger, die Weltwoche und die satirische Zeitschrift Nebelspalter.

Der Durchbruch als Schriftsteller gelang ihm mit seinem Debütroman „Agnes“, das in Baden-Württemberg als Lektüre für das Deutsch-Abitur genutzt wird. Mit weiteren Romanen, Hörspielen und Erzählungen etablierte er sich als Erfolgsautor in der Literaturszene. Im Roman „Das Archiv der Gefühle“ erzählt Stamm von der Liebe und den verpassten Chancen im Leben: ein 55-jähriger Archivar als Hauptfigur bilanziert sein Leben. Kartenreservierungen nimmt die Stadtbücherei unter Telefon 0 75 52/25 12 00 entgegen.