Denkingen – Nach acht Jahren präsentiert sich Denkingen erneut mit einer ansprechenden Leistungsschau. Für den kommenden Sonntag, 17. September, haben Geschäftsleute, Vereine und die Verantwortlichen wieder eine Menge für die großen und kleinen Besucher vorbereitet. Während der gesamten Veranstaltung, die von 12 bis 17 Uhr geplant ist, soll die Ortsdurchfahrt als 30-er-Zone benutzt werden.

Verkaufsoffener Sonntag

Insgesamt sind mit 39 Ausstellern, Ständen, Betrieben und Vereinen fast alle mit im Boot, um die Leistungsstärke des Ortsteils der Öffentlichkeit zu präsentieren. Dabei haben sich auch viele in Denkingen und um den Ort herum beheimatete Landwirtschaftsbetriebe, Lohnunternehmen und weitere Aussteller zusammengefunden. Sie wollen den Besuchern ein möglichst breites Angebot an Ausstellungen, Informationen und Speisen anbieten. Erstmalig findet die Leistungsschau auch im Rahmen eines verkaufsoffenen Sonntags statt. Somit haben die Besucher in der Zeit von 12 bis 17 Uhr die Möglichkeit, nicht nur zu schauen, sondern sich auch fachgerecht und konkret beraten zu lassen.

Neu im Programm: Bauernmarkt

Zum ersten Mal wird im Rahmen der Leistungsschau auch ein Bauernmarkt seine Tore öffnen. Im Bereich der Malaien-Straße, auf dem Areal der Familie Hubert Müller, bietet der Bauernmarkt dann auch die Möglichkeit, direkt vom Produzenten allerlei Beratung und natürlich Leckereien zu erhalten. Die stolze Zahl von 14 Marktteilnehmern bieten sämtliche landwirtschaftliche Produkte über Fisch, Back- und Fleischwaren, Eier, Käse bis hin zum Obst und Gemüse. Und so einige Spezialitäten haben die Aussteller auch noch im Gepäck. Damit können interessierte Besucher direkt im Ort die Produzenten vor Ort einmal kennen lernen.

Oktoberfest des Sportvereins

Das zehnte Oktoberfest des Sportvereins Denkingen wurde in diesem Jahr in den Rahmen der Leistungsschau einbezogen. So können sich die Besucher ab 11 Uhr auf einen Frühschoppen und Mittagstisch in der Andelsbach-Halle mit dem Musikverein Denkingen freuen.

Die Initiatoren der Leistungsschau haben für die ausstellenden Betriebe mehrere Schwerpunkte gebildet. Aber auch entlang der Straßen des Orts finden sich überall diverse Angebote. So zum Beispiel die landwirtschaftliche Maschinenausstellung der Firma Gebrüder Paul oder die Besichtigung von Radladern der Firma Kramer. Sie finden auf dem Adler-Areal einen passenden Standort. Das Gelände der Firmen ENPLA und Stecher ist einer der Schwerpunkte. Hier können die Gäste eine Ausstellung besuchen. Dazu stellt auch die Feuerwehr diverse Fahrzeuge aus. Zudem sorgt die Wehr hier für die Bewirtung.

Einen weiteren Schwerpunkt bildet das Gelände der Firma Gitschier und Jenter. Da dürfen sich die Besucher auf ein Showkochen genauso freuen wie die kleinen Besucher, die dort ein Spielmobil erwartet. Auch auf dem Areal Reuther Automobile/Nusser findet sich eine Zusammenstellung unterschiedlicher Aussteller. Und wenige Schritte weiter an der Kunstschmiede Klink kann so manch kleines oder großes Kunstwerk betrachtet werden.

Das Speiseangebot ist reichlich. Neben dem bayrisch zünftigen Angebot in der Andelsbach-Halle bietet das Restaurant Urig, die Feuerwehr Denkingen bei der Firma Enpla, der Narrenverein bei der Firma Jenter Lebensräume als auch der Musikverein beim Autohaus Gitschier neben Mittagstisch und Kaffee und Kuchen alles an, was das kulinarische Herz begehrt.

Viel Spaß für die Kleinen

Selbstverständlich ist auch für die jungen Besucher jede Menge geboten. Drei Hüpfburgen bei der Firma Reuther, der Firma Stecher und der Volksbank Pfullendorf laden zum Verweilen ein. Beim Autohaus Reuther bietet der Reitverein Brunnhausen Pony-Reiten an. Genauso können sich die Kleinen beim Autohaus Gitschier an dem Spielmobil Minifant mit vielen Spielsachen austoben. Oder man lässt sich an gleicher Stelle mit Glitzer-Tattoos verzieren. Wer will, kann natürlich auch verschiedene Kindertanzgruppen des Kindergartens in der Andelsbachhalle verfolgen. Oder die Kleinen versuchen sich neben der Halle im Torwandschießen.