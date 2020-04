Fast ein halbes Jahr nach seinem Verschwinden wurde der Leichnam des vermissten Campingplatzbesitzers in Illmensee auf dem Gelände gefunden. Er lag in einem Boot, das auf einem Anhänger stand, der auf einer Grundstücksparzelle abgestellt war.

Im Fall des vermissten Campingplatzbetreibers, der am Samstag tot aufgefunden wurde, werden Einzelheiten bekannt. So wurde der Leichnam des 64-Jährigen mitten auf dem Campinggelände entdeckt, wie eine Familienangehörige dem SÜDKURIER berichtet. In