von Sabine Hug

In einer Wort-Gottes-Feier wurden drei Sängerinnen und drei Sänger sowie der Leiter des Kirchenchors Illmensee geehrt. Viele Jahre schon bringen sie ihre Talente zur Freude der Allgemeinheit und zum Lobe Gottes im Chor ein. Coronabedingt wurden die Ehrungen in der Kirche mit Wahrung des Abstands sowie mit Mund-Nasen-Bedeckung vorgenommen. Das hatten selbst die beiden für 65 Jahre Geehrten, Franziska Meschenmoser und Karl Reichle, noch nie erlebt. So sagte auch Priska Hecht, die Vorsitzende des Kirchenchors: „Ihr beide wurdet für 25, 40, 50, 60 Jahre geehrt und 1997 zu Ehrenmitgliedern ernannt. Allerdings mit einer Maske wurdet ihr noch nie geehrt.“

1955 hatte Pfarrer, Dirigent und Vorstand die Auswahl

Franziska Meschenmoser singt seit 1955 im Illmenseer Kirchenchor und damals, erzählte Hecht, sei der Andrang in den Chor noch so groß gewesen, dass Pfarrer, Dirigent und Vorstand noch auswählten, wer in den Chor aufgenommen wurde. Die Geehrte hatte den Test bestanden und seither dem Chor die Treue gehalten. Karl Reichle hat seine Gesangskarriere zwar im selben Jahr, nicht aber im selben Chor begonnen. Er sang zuerst in seiner Pfarrgemeinde Pfrungen und wechselte dann nach seiner Heirat und Umzug in den Illmenseer Chor, wo auch seine Frau schon mitsang.

Seit 20 Jahren im Kirchenchor

Für 20 Jahre Singen im Chor wurden Diana Heigle, Uschi Uebele, Johann Hierling und Paul Michel geehrt. Sie sind dem Chor im selben Jahr beigetreten, in dem Herbert Roth die Chorleitung übernommen hatte. „Gerade auch in der jetzigen Zeit setzt du dich enorm für den Chor ein“, lobte Hecht den engagierten Chorleiter. Da die Gemeinde in den Gottesdiensten wegen der Corona-Auflagen nicht singen darf, bereichert der Chor die Gottesdienste stets mit einer Schola. Maximal acht Sängerinnen oder Sänger dürfen von der Empore aus singen. Das Proben ist auch nur eingeschränkt und ausschließlich für den jeweiligen Gottesdienst in der Kleingruppe erlaubt. Dies sei immer wieder eine Herausforderung für den Chorleiter sowie die Sängerinnen und Sänger. Doch es wurde bisher gemeistert.

So bald wie möglich wieder gemeinsam singen

Hecht lobte insbesondere die Geehrten und hofft, dass sie dies noch viele weitere Jahre tun werden. Ebenso, dass alle diese herausfordernde Phase gut überstehen und es bald wieder möglich sein werde, mit dem gesamten Kirchenchor zu proben und zu singen.