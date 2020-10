von SK

In der Zelle auf dem Polizeiposten in Pfullendorf endete für einen 21-Jährigen am Sonntagmorgen die Partynacht. Die Polizeibeamten waren zu einer Ruhestörung an einer Schule in der Straße „Am Eichberg“ gerufen worden. Zunächst versuchten die Beamten mit Gesprächen für Ruhe zu sorgen. Wie die Polizei mitteilt, hielt sich die die Gruppe, die aus mehreren uneinsichtigen und alkoholisierten Heranwachsenden bestand, nicht an die Aufforderungen.

Keine Einsicht bei den Jugendlichen

Sobald die Polizeibeamten weg waren, wurde die Musik wieder lauter gedreht. Die Polizei erteilte mehrere Platzverweise und nahm die Musikbox mit. Einem 21-jährigen Mann, bei dem eine Atemalkoholmessung einen Wert von fast 1,6 Promille ergab, passte das so gar nicht. Er schrie herum und trat vor den Augen der Beamten auf einen Parkscheinautomaten ein. Da weitere Ruhestörungen oder gar Straftaten nicht ausgeschlossen werden konnten, nahmen die Polizisten den jungen Mann in Gewahrsam.