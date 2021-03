Schwere Verletzungen zog sich ein 56-jähriger Hofeigentümer zu, als er am Samstagnachmittag aus dem zweiten Stock eines Heulagers in Aach-Linz knapp sechs Meter in die Tiefe stürzte, informiert die Polizei. Die genaue Ursache des Sturzes ist bislang unklar. Durch den heftigen Aufprall am Boden erlitt der Mann lebensbedrohliche Verletzungen, sodass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste.