Im Ostrachtal kann man sich sauwohl fühlen: Im Offenstall von Manuel Lauer und seinem Vater Bruno in Einhart gilt Schweinemast auf hohem Niveau, und jetzt haben die Landwirte zwei neue Ställe gebaut und die Kapazität von 600 auf 1380 Mastplätze mehr als verdoppelt.

Übernahme des elterlichen Betriebs im Jahr 2017

Als Landwirtschaftsmeister Manuel Lauer 2017 den Betrieb von seinem Vater übernahm, hatte er schon konkrete Erweiterungspläne. 2013 waren Lauers unter den ersten Partnerbetrieben für Buchmann‘s Landschwein – und das lief seither so gut, dass sie nun die Stallfläche mehr als verdoppelt haben. Neben dem ersten Stall stehen nun zwei weitere, im gleichen bewährten System „Pig Port 3“, einreihig mit Auslauf nach Süden. Der Platz pro Tier steigt nun im gesamten Betrieb von 1,2 auf 1,55 Quadratmeter. Die Gülleführung ist moderner, was auch weniger Emissionen bedeutet.

„Die Tiere gehen von sich aus zum Abkoten ins Freie, im Sommer wie im Winter, und halten ihren Innenbereich sauber“, erklärt Manuel Lauer: „Sonne und Wind, das macht die Tiere robust. Wie bei den Menschen halt auch. Und sie lieben es, weil sie hier selbst im Winter die Sonne wärmt.“ Drinnen senkt sich zu ihren Ruhezeiten automatisch ein Dach über die Innenboxen und im Winter geht hier die Temperatur selten unter 20 Grad. Die Lüftung funktioniert über Wendeklappen, ohne Ventilator und ohne Strom. Wasser beziehen Lauers aus einem eigenen Brunnen.

In Manuel Lauers „Pig Port 3“-Ställen kann man sich sauwohl fühlen. | Bild: Thomas Kapitel

72 Hektar Anbaufläche im Ostrachtal

Rund 1,3 Millionen Euro hat die Familie Lauer in die Neubauten investiert, wobei der Landwirt einen staatlichen Zuschuss von 40 Prozent erhielt. Hinter den neuen Ställen erhebt sich die neue, moderne Infrastruktur der Futterzubereitung. „Eine super Sache, seit wir die neue Futterhalle haben“, sagt Bruno Lauer. Darin sind Innensilos für 80 Tonnen und ein Fahrsilo für bis zu 350 Tonnen Mais.

Alles unter einem 7,5 Meter hohen Dach. Dazu drei Außensilos für insgesamt 700 Tonnen. „Jetzt können wir gleich in der Ernte alles belüften, einlagern, die Feuchtigkeit messen“, sagt Bruno Lauer: „Da wissen wir, was wir haben.“ Im März haben sie die Neubauten in Betrieb genommen. Das Futter für ihre Schweinemast produzieren, mahlen und mischen Lauers selber – aus 72 Hektar Anbau im Ostrachtal. Mit hohem Gerstenanteil – das erhöht den Magerfleisch-Anteil auf bis zu 61 Prozent. Zugekauft wird bei Bedarf nur von Nachbarhöfen.

Stressfreies Leben ohne Gentechnik

Für die Ausweitung des Mastbetriebs hat Manuel Lauer die bisherige Muttersauenhaltung und Ferkelaufzucht aufgegeben. Die Ferkel bezieht er nun von einem QS-zertifierten Ferkelerzeuger aus dem Landkreis Sigmaringen, nur wenige Kilometer entfernt. Somit bleibt die Linie der Gentechnik-freien Fütterung von der Geburt bis zur Schlachtreife garantiert. Ein stressfreies Leben bis zum Schluss: Lauers fahren die Tiere selbst zum Schlachthof nach Mengen. 70 bis 80 Tiere sind es jede Woche, alle für Buchmann‘s Landschwein.

Der Garantiepreis macht‘s möglich

„Die Marke Buchmann‘s Landschwein ermöglicht mir genau die Art der Schweinehaltung und regionaler Vermarktung, von der ich überzeugt bin“, sagt Manuel Lauer. „Buchmann garantiert uns einen Mindestpreis, selbst wenn der Marktpreis verfällt. Ohne diese Absicherung nach unten hätten wir hier wohl nicht gebaut“, erzählt der 31-jährige Landwirtschaftsmeister. Wie hoch der Garantiepreis ist, will er nicht verraten, aber selbst am unteren Limit des Vertragspreises könne er noch gut wirtschaften beziehungsweise kostendeckend arbeiten.

Furcht vor der Afrikanischen Schweinepest

Wie seine Berufskollegen treibt den Schweinehalter die Furcht vor der afrikanischen Schweinepest (ASP) um. Sollte sie in der Region auftauchen, dann befände sich sein Betrieb innerhalb des dann angeordneten Sperrbezirks und es dürften wegen des Infektionsschutzes keine Tiere mehr verkauft werden: „Da würden auch die Vereinbarungen mit der Metzgerei Buchmann nichts nutzen.“

Sorgen um Fleischabnehmer aus der Gastronomie

Aktuell beschäftigt den Landwirt eher der erneute Teil-Lockdown aufgrund von Corona: „Was ist, wenn die Gastronomien noch längere Zeit nicht beliefert werden dürfen?“, fragt Lauer, auch weil Gastronomen immer mehr Buchmann-Fleisch abnehmen. Ein schlechtes Gefühl hat der Ostracher, wenn er an die neuen Richtlinien der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der EU denkt, die bis 2030 eine Steigerung des Ökolandbaus fordert. Das könnte bedeuten, dass Flächen stillgelegt werden müssen, obwohl in der Region eine Knappheit an Flächen herrsche. Eine Erweiterung der Fruchtfolge wäre aus seiner Sicht kein Problem, wobei ein reduzierte Einsatz von Pflanzenschutzmitteln auch geringere Erträge bedeute: „Aber die Richtlinien sind noch nicht da, und deshalb ist eine Einschätzung derzeit nicht möglich.“