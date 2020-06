Nach der Ablehnung des Landratsamtes Sigmaringen vier weitere Windräder auf der Gemarkung Denkingen zu genehmigen hat die Betreiberfirma Klage beim Verwaltungsgericht Sigmaringen erhoben. Die Bürgerinitiative „Mensch Natur – Oberer Linzgau“ meldet derweil, dass im Bereich der bestehenden drei Windräder in Hilpensberg binnen zwei Monate drei tote Milane gefunden wurden.

Der geplante Bau eines Windparks mit vier Anlagen auf der Gemarkung Denkingen, in der Nähe zu den bestehenden drei Anlagen in Hilpensberg, bewegt seit mehreren Jahren die Gemüter. Der Protest gegen weitere Windräder mündete in der Gründung der