Landfrauenvereine sind beliebt, das spürt auch jener in Stetten-Günzgen. Bei der ersten Hauptversammlung nach einer Pandemiepause stellte Vorsitzende Kerstin Bauer im Gasthaus Kapelleneck 13 junge Neumitglieder vor. Somit sind bei dem Verein 77 Frauen dabei, wie sie in einer Pressemitteilung erklärte.

Aus den Wahlen, die der ehemalige Gemeinderat Bert Kelz leitete, gingen Kerstin Bauer, Christina Etspüler-Schneider und Daniela Bechtel als Vorstandsteam hervor, Schriftführerin bleibt weiterhin Gudrun Fischer, ebenso Mechthild Hupfer als Kassiererin. Als Beisitzerinnen stellten sich Susanne Polowski, Andrea Schäuble, Beate Stark, Isabelle Werne und Susi Zerwes zur Verfügung.

Bei dem Bericht der Schriftführerin wie auch bei den Erläuterungen der Vorsitzenden wurde laut Pressemitteilung deutlich, welch großes Programm die Landfrauen hatten. Von der Besichtigung des Wehrle-Hofs in Bergöschingen wie auch des Besuchs des Geflügelhofs Kaiser in Oberwangen über Hallendekoration bei einer Veranstaltung des Casal-Quartetts, Kinoabende, Kirchenputz und Anlagenpflege bis hin zu Kuchenbacken für das Weinfest in Hohentengen, Kränzebinden und eine gesellige Adventsfeier mit Racletteessen. Den Workshop „Beckenbodengymnastik“ besuchten viele Frauen im Dorfhaus Günzgen. Die Sportgruppe von Conny Meier am Donnerstagabend in der Mensahalle in Hohentengen findet nach wie großen Zuspruch, und dies seit mehr als 30 Jahren.

Bei der spontanen Hilfsaktion im März 2022 unter dem Motto „Gemeinsam für die Ukraine“ sammelten die Landfrauen viele Sachspenden, die für den Weitertransport an die Spedition LOG in Stühlingen übergeben wurden, und die Mitglieder verkauften selbstgebackenen Kuchen. 4150 Euro konnten sie zusätzlich übergeben. Sie sponserten eine ergonomisch geformte Himmelsliege mit Blick über Günzgen und in Richtung Schweizer Alpen mit. Bei der Kommunikation werden die Landfrauen zwischenzeitlich nicht mehr nur per E-Mail, sondern auch über eine eigene WhatsApp-Gruppe informiert.