Die Musikkapelle Aach-Linz veranstaltet am Samstag, 29. Oktober, um 20 Uhr in der Stadthalle Pfullendorf ein Benefizkonzert mit dem Landesblasorchester Baden-Württemberg. Der Eintritt zu diesem Konzert der Spitzenklasse ist frei, Spenden sind willkommen, teilt der Veranstalter mit.

Erlös ist für die Ukraine bestimmt

Der Erlös dieses Benefizkonzerts wird seitens der Musikkapelle Aach-Linz erneut an regionale Hilfsprojekte für die Ukraine gespendet, wie dies bereits beim Jahreskonzert im Frühjahr der Fall war. Das Landesblasorchester Baden-Württemberg (LBO) zählt zu einem der renommiertesten Klangkörper Europas und wurde gegründet, um sinfonische Blasmusik weiterzuentwickeln, um gleichzeitig Vorbild und Klangreferenz für die Musikvereine im ganzen Land zu sein. Zahlreiche internationale Preise und anerkannte CD-Produktionen dokumentieren die besondere Qualität dieses Auswahlorchesters.

Internationale Auszeichnungen für das Blasorchester

Die 85 Musiker kommen aus ganz Baden-Württemberg. Durch sein hohes musikalisches Niveau hat sich das Orchester zu einer der gefragtesten Adressen für hoch qualifizierte und engagierte Musiker entwickelt. Im Jahr 2005 erreichte das LBO den ersten Preis in Gold mit Auszeichnung in der Konzertklasse beim World Music Contest (WMC) in Kerkrade/Niederlande. 2011 gewann das LBO den zweiten Internationalen Blasorchesterwettbewerb in der Berliner Philharmonie. Im Juli 2015 vertrat das Landesblasorchester Deutschland und Europa bei der Weltkonferenz in San José, Kalifornien, und unternahm dafür seine größte Reise seit ihres Bestehens. Im Mai 2016 erreichte das LBO den vierten Platz bei der europäischen Meisterschaft (ECWO) für Blasorchester im niederländischen Utrecht. Seinen größten Erfolg feierte der Klangkörper erneut in Kerkrade im Juli 2017: Mit 96 Punkten wurde das LBO mit der höchsten jemals erreichten Punktzahl eines deutschen Orchesters Vizeweltmeister.