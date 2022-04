Dank der großzügigen Förderung durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit sowie dem schnellen Handeln der Stadtverwaltung hat Pfullendorf nun zwei Ladestationen für E-Bikes mit jeweils acht Ladeplätzen. Als Standorte für die sogenannten Chargercubes wurden der Stadtgartenvorplatz und der Seepark ausgewählt. An den hochwertigen Konstruktionen finden Radfahrer neben dem Stromanschluss noch diverse Anschlusskabel sowie acht Schließfächer, in denen man Helme oder Gepäck unterbringen kann. Das Schließfach ist kostenlos, allerdings sollte man sich den Zahlencode beim Schloss merken.

Reparatursäulen sollen Angebot für Radler vervollständigen

Stadtbaumeister Jörg-Steffen Peter plant zudem noch die Installation einer Reparatursäule, in dem sich Luftpumpe, Schlüssel oder auch Flickzeug befindet. Für Bürgermeister Thomas Kugler verbessern die beiden Cubes die touristische Attraktivität der Stadt sowie der gesamten Region, wie er bei der offiziellen Inbetriebnahme der Station am Stadtgartenvorplatz erklärte. Ohne die 70-prozentige Förderung durch den Bund, wäre die Anschaffung der Cubes mit einem Stückpreis von rund 55 000 Euro schwierig geworden. So reduziert sich der Eigenanteil der Stadt auf jeweils 15 700 Euro, zuzüglich jährlichen Betriebskosten für Wartung und Reinigung von 3000 Euro. Die Anlagen müssen mindestens fünf Jahre lang öffentlich zugänglich sein.

Cubes sind Schnellladestationen

Eigentlich sollte je Kommune nur eine Ladestation gefördert werden, aber dank der Lage von Pfullendorf zwischen Linzgau und Bodensee, erhält die Stadt zwei Cubes. Die Idee des Förderprogrammes ist, dass in dem Gebiet zwischen den Autobahnachsen Lindau-München und Singen-Stuttgart 50 Ladestationen für E-Bikes errichtet werden sollen. Um das neue Angebot zu zeigen und Autofahrern womöglich den Um- oder Einstieg zum E-Bike schmackhaft zu machen, wurde die Station am Stadtgartenvorplatz bewusst Richtung Kreisverkehr ausgerichtet. Überlegt wird noch, ob man an markanten Stellen noch Hinweisschilder auf die Chargercubes anbringt. In diversen Radtourenplanern wie komoot.de werden die E-Bike-Ladestationen von Pfullendorf integriert, sodass jeder Radler weiß, wo er sein elektrisches Gefährt wieder aufladen kann. Die Stahlkonstruktionen sind nachts beleuchtet, wobei die Stromversorgung über ein Solarelement auf dem Dach sowie einer Speicherbatterie gesichert ist.