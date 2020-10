von SK

Beim Ladendiebstahl ertappt wurde ein 35-Jähriger am Dienstagabend in einem Lebensmitteldiscounter in der Schulstraße. Eine Angestellte beobachtete nach Angaben der Polizei, wie der Mann einen Gegenstand hinten in den Hosenbund steckte und an der Kasse lediglich einige wenige Artikel bezahlte. Auf den Diebstahlsverdacht angesprochen, händigte der 35-Jährige zunächst eine Packung Kaffee sowie zwei Tafeln Schokolade aus. Daraufhin wurde die Polizei hinzugerufen. Bei der Durchsuchung wurden bei ihm zwei weitere Packungen Kaffee, 18 Packungen Süßigkeiten sowie zwölf Nagellacke in einem Gesamtwert von etwa 65 Euro aufgefunden, die ebenfalls gestohlen worden waren. Außerdem wurden in seinem Auto noch weitere Süßigkeiten in größeren Mengen festgestellt, deren Herkunft ebenfalls zweifelhaft ist und im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen noch geklärt werden muss. Der 35-Jährige wird jetzt angezeigt.