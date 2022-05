Pfullendorf vor 6 Stunden

Ladendiebstahl im großen Stil: Mann will Lebensmittel in Pfullendorf nicht bezahlen

Ein bislang unbekannter Mann versuchte am Donnerstagnachmittag in einem Discounter in der Linzgaustadt Lebensmittel im Wert von über 300 Euro zu stehlen.