Der Mann war am Donnerstagmorgen wegen eines Gesprächs zu der Polizeidienststelle in der Martin-Schneller-Straße gefahren. Ein Urintest bestätigte den Drogenkonsum, weshalb eine Blutentnahme in einer Klinik die Folge war. Die Polizisten untersagten dem 27-Jährigen die Weiterfahrt und behielten den Fahrzeugschlüssel ein. Bei einem Nachweis der Drogen im Blut muss er mit einem gehörigen Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot rechnen.