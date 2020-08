von Sandra Häusler

Was mit Tatkraft und Engagement innerhalb kurzer Zeit möglich ist, bewiesen der Kinder- und Jugendchor Regenbogen, der Gesangverein Ostrach 1884 und die Dorfgemeinschaft Tafertsweiler. Erst am 31. Juli war der Bewilligungsbescheid für das Programm „Kunst trotz Abstand – Kultur Sommer 2020“ des Landes Baden-Württemberg eingegangen, berichtete der Chorvorsitzende Franz Kerle.

Rund 120 Gäste genossen das abwechslungsreiche musikalische Programm des Singer Songwriter Festivals trotz Abstand und Hygienekonzept. | Bild: Sandra Häusler

Nun galt es, innerhalb von drei Wochen die vierte Auflage der Singer-Songwriter-Sommerabende inklusive Hygienekonzept für 150 Gäste als Open-Air-Veranstaltung vor dem Dorfgemeinschaftshaus Tafertsweiler auf die Beine zu stellen. 120 Musikgenießer aus der Region freuten sich, einmal wieder eine Kulturveranstaltung zu erleben. Sie machten es sich auf Palettenlounges, an Einzel- und Gruppentischen im Schatten der Bäume bequem. „Herrlich, klasse, einmalig“, fand es Roswitha Plato aus Bad Saulgau, sie genoss den Abend mit ihren Freundinnen.

Das Duo Stereolites, Jojo Büld und Anna Kalberer (v.l.) aus Heggelbach/Berlin, präsentierten mitreißenden bekannten und eigenen Folk Pop mit Hippieflair. | Bild: Sandra Häusler

„Gib mir ein kleines bisschen Sicherheit, in einer Welt in der nichts sicher scheint“: Passend zu dieser ungewöhnlichen Zeit eröffnete der Jugendchor Regenbogen unter der Leitung von Chorleiterin Irina Maier den Abend und schickte mit „Imagine“ den Wunschtraum einer besseren Welt und „Wir sind die Welt“, eine deutsche Fassung des Michael-Jackson-Hits hinterher.

Peter Pux & Band begeisterten die Zuhörer beim 4. Singer Songwriter Festival in Ostrach-Tafertsweiler mit eingängigem deutschen Pop. v.l. Steffen Krause, Philipp Lust, Peter Pux, Nico Campanella und Thilo Türr. | Bild: Sandra Häusler

„Wir freuen uns, mal wieder auftreten zu können“, unterstrichen Anna Kalberer und Jojo Büld von den Stereolites. Das Duo aus Heggelbach/Berlin präsentierte mitreißenden bekannten und eigenen Folk-Pop mit Hippieflair. Wer die Stereolites verpasst hat, erhält eine neue Chance: Sie spielen am 3. September im „Maison du Lac“ im Seepark Pfullendorf. Ihre Zugabe „No time to die“ passte perfekt zur untergehenden Sonne am Horizont.

Illmensee Am Illmensee spielt wieder die Musik Das könnte Sie auch interessieren

Peter Pux und Band eroberten danach die Bühne. Mit feinsinnigen deutschen Texten lässt der Ravensburger Singer/Songwriter tief in seine Seele blicken. Neben Balladen und Popsongs animierte Pux das Publikum zum Mitmachen und freute sich: „Das Dorf macht Hip-Hop.“ Lichter in den Bäumen und Lichterketten zauberten eine stimmungsvolle Atmosphäre.