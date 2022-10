Das Kulturforum des Landkreises Sigmaringen wählt jedes Jahr einen anderen kulturellen Ort im Landkreis aus, um sich zur Mitgliederversammlung zu treffen. Aktuell waren Martina Feldt und ihr Team von der Pfullendorfer Stadtbücherei Gastgeberinnen der Veranstaltung. Nach einem Vortrag zum historischen Gebäude „Steinscheuer“ und den Tätigkeiten der Bücherei hatten die Mitglieder des Kulturforums die Möglichkeit, durch die Stockwerke zu spazieren, um sich selbst einen Eindruck zu verschaffen. Bei der offiziellen Versammlung stellten Kreisarchivar Edwin Ernst Weber und Landrätin Stefanie Bürkle, beide Mitglieder des Vorstands, den Themenschwerpunkt für das Jahr 2023 vor. Er lautet „50 Jahre Landkreis Sigmaringen“. Am Ende der Versammlung stimmte die Mehrheit der Mitglieder dafür, dass sich der Kulturschwerpunkt 2024 mit dem Thema „Frauen im Landkreis Sigmaringen“ befasst. Hierzu gab es eine kurze, intensive Diskussion.

Historie und Modernität in der Stadtbücherei Pfullendorf vereint

Die Mitglieder des Kulturforums Landkreis Sigmaringen waren beeindruckt vom reizvollen Zusammenspiel der historischen „Steinscheuer“ aus dem Jahr 1515 mit den modernsten Anforderungen an eine Bücherei. Ebenso überzeugten die Vielfalt und Möglichkeiten der neuen Medien, welche die Bedürfnisse vom Kleinkindalter bis ins Seniorenalter abdecken. Über drei Stockwerke hinweg stehen die Medien den Nutzern zur Verfügung. Gemütliche Sitzgelegenheiten sowie Ruhewinkel laden zum Recherchieren und Schmökern ein. „Wir möchten ein Ort der Begegnung sein“, betonte Martina Feldt, Leiterin der Bücherei, weshalb sie und ihr Team regelmäßig soziale und kulturelle Aktionen anbieten von Leseabenteuern, Lesungen bis zu Ausstellungen.

Landrätin lobt Webers Engagement

Stefanie Bürkle, Landrätin des Landkreises Sigmaringen und Vorsitzende des Kulturforums, zeigte sich glücklich darüber, dass nun endlich wieder eine normale Sitzung stattfinden konnte. „Ich freue mich über jeden von Ihnen“, begrüßte sie die Mitglieder. Sie berichtete, dass der Kulturschwerpunkt „Archive und Bibliotheken“ einen großen Zuspruch bei der Bevölkerung gefunden habe. „Das war ein Volltreffer“, dankte sie dem Geschäftsführer des Kulturforums Edwin Ernst Weber, der für die Kulturschwerpunkte maßgeblich verantwortlich ist. „Sie führen alle Akteure zusammen“, lobte die Landrätin dessen außergewöhnliches Engagement. Anhand einiger Fotos ließ Weber die wichtigsten Veranstaltungen Revue passieren. „Wir konnten trotz Corona-Einschränkungen zwei Drittel des Angebots realisieren“, erläuterte er.

Bürgermeister weist auf das Netzwerk von Edwin Ernst Weber hin

Da Anita Seeger aufgrund beruflicher Veränderungen das Amt der Schatzmeisterin abgab, wählten die Mitglieder Christiana Laufs einstimmig zu ihrer Nachfolgerin. Hausherr und Pfullendorfer Bürgermeister Thomas Kugler lobte bei der Entlastung des Vorstands die bald 20-jährige Einrichtung des Kulturforums. „Wie gut, dass Sie ein so guter Netzwerker sind“, richtete er sein Wort an den Kreisarchivar und lobte die „tollen Schwerpunktthemen“.

Landkreis Sigmaringen feiert 2023 sein 50-jähriges Bestehen

Aufgrund des Jubiläums „50 Jahre Landkreis Sigmaringen“ im Jahr 2023 wird sich auch der Kulturschwerpunkt mit diesem Thema befassen. Neben den offiziellen Veranstaltungen des Landkreises plant das Kulturforum ein kulturelles Feuerwerk, in dem die Schulen sowie die Kunst- und Musikschulen eingebunden werden sollen. „Wir werden voraussichtlich zu jurierten Wettbewerben im Bereich Comedy, Kleinkunst, Musik, Literatur und Bildender Kunst einladen“, erläuterte Edwin Ernst Weber die Planungen. Es sei auch an kulturelle Grenzgänge zu denken, auf denen der Landkreis in Etappen zu Fuß umrundet werden könnte. Er habe bereits junge Regisseure angesprochen, um ein Porträt des Landkreises zu erstellen. Ein wichtiger Aspekt bilde der Prozess zur Festlegung des Landkreises sowie die heftigen Diskussionen, welche diese begleiteten. Die Bevölkerung kann dabei zu Wort kommen.

Kulturschwerpunkt 2024 wird bestimmt

Zur Abstimmung bei der Mitgliederversammlung des Kulturforums kam ebenso das Kulturschwerpunktthema für das Jahr 2024. Der Vorstand schlug „Frauen im Landkreis Sigmaringen“ vor. Doris Muth, die dabei federführend sein wird, erläuterte, welche Aspekte beleuchtet werden könnten. Sie stellte vier Ebenen vor, um sich dem Thema anzunähern: „Leben, Alltag, Struktur“, „Kreativität und Engagement“, Reflexion und Selbstverständnis“ sowie „historische Perspektive“. Diskutiert wurde, ob der Gender-Aspekt mitberücksichtigt werden sollte. Landrätin Stefanie Bürkle befürchtete jedoch, dass dies eher unter Diversität falle. „Die Diskussion sagt, dass es sich lohnt, das Thema Frauen anzugehen“, bemerkte sie erfreut. Nun sind die Kulturschaffenden im Landkreis aufgefordert, sich zu diesem Thema Gedanken zu machen.