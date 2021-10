Pfullendorf (kaj) Das Küchenhaus Pfullendorf hat einen neuen Namen bekommen und heißt jetzt KüchenTreff Martin Fritz, in Anlehnung an die Vertriebsmarke des vor allem in Nord- und Westdeutschland bekannten Einkaufs- und Marketingverbands. Im Süden der Repubkik fungiert KüchenTreff Martin Fritz als Vorzeige-Küchenstudio und Leuchtturmprojekt für den Verband. Das spiegelt sich auch in der Fassade wieder, die seit Oktober in neuem Design erstrahlt.

„Ich möchte meine Präsenz stärken und da hat eine starke Marke ihre klaren Vorzüge“, so Martin Fritz. „Ansonsten bleibt aber alles so, wie es ist. Aus Küchenhaus Pfullendorf wird KüchenTreff Martin Fritz – sonst ändert sich nix!“ Daniel Borgstedt, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb beim KüchenTreff-Verband, sagt: „Wir sind stolz darauf, dass Martin Fritz diesen Weg mit uns geht und zukünftig mit unserer Marke Flagge in seiner Region zeigt.“

„Die Küche ist das Herz des Hauses“ – diesem Satz begegnet man bei KüchenTreff Martin Fritz immer wieder. Seit 2015 sind Geschäftsführer Martin Fritz und sein Team mit ganzen Herzen dabei, wenn es um die Planung und den Verkauf von Küchen geht. Zuerst in der Mengener Straße, seit Herbst 2018 im Neubau in der Otterswangerstraße. 15 Musterküchen von vier Herstellern können in der rund 450 Quadratmeter großen Ausstellung besichtigt werden. Vom Landhaus-Look bis zur modern-linearen Küche sind alle Stilrichtungen vertreten. Sämtliche E-Geräte sind angeschlossen, so dass die Küchenberater deren Funktion vorführen können. Sei es der Wasserhahn, aus dem kochendes Wasser oder perlendes Trinkwasser sprudelt, der Flächeninduktionsherd oder das raffinierte Abzugssystem. „Ein Trend ist das Klimagaren, also die Dampffunktion im Backofen. Beim Backen von Brot ist das ideal.“ Kunden können sich über Lichttechnik, Besteckästen, Dekor der Nischenrückwände, Schubladensysteme, Griffe und die verschiedenen Materialien für Arbeitsplatten und Fronten informieren. „Wir haben rund 300 Frontmuster zur Auswahl.“

Der Trend zum Smart Home macht sich auch in der Küche bemerkbar. So etwa in Form von App-gesteuerten Wi-Fi Geräten. Es gibt sogar Kühlschränke mit Kamera, deren Inhalt man aus dem Supermarkt online checken kann, ob es vielleicht gerade an Butter fehlt. Offene Küchen in Stein- und Betonoptik mit Griffschienen aus Edelstahl sind laut Fritz besonders trendy – und: „Schwarz ist das neue Weiß.“

Wer eine neue Küche möchte, sollte etwa sechs Monate dafür einplanen. An die 3-D-Planung, die der Kunde am großen Flachbildschirm verfolgen kann, schließt sich die Bemusterung im Küchenstudio an. Auf das Aufmaß beim Kunden zu Hause folgt die Bestellung. Ist die Küche geliefert, montieren Fachkräfte das gute Stück.

Am Wochenende

Morgen, am 16. Oktober, findet anlässlich der Namensänderung ab 10 Uhr eine Feier im Küchenstudio Otterswanger Straße statt. Die neue Küchenausstellung kann besichtigt werden, es gibt eine Hüpfburg, Kaffee vom Barista, Grillwurst und Glücksrad. Am verkaufsoffenen Sonntag, 17. Oktober, ist KüchenTreff Martin Fritz ab 13 Uhr ebenfalls geöffnet.