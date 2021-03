von Sk

Zu einem Küchenbrand ist es laut Polizeibericht am Donnerstag gegen 14 Uhr in der Blumenstraße gekommen. Die Steckdose einer Spülmaschine habe aufgrund eines technischen Defekts Feuer gefangen. Die Feuerwehr Pfullendorf, die mit sechs Fahrzeugen anrückte, habe die Flammen schnell bekämpft. In der Küche entstand ein Sachschaden von etwa 6000 Euro, so die Polizei.