von Pfarrer Edwin Müller

Die Pandemie hat viele Abläufe in unserem Land unterbrochen. Die Arbeitssituation wurde durch die Kontaktsperren zum Teil völlig auf den Kopf gestellt. Auch in den Familien wurden die bisherigen durchgeplanten Teile des Lebens (Arbeit, Schule, Freizeit, Kinderbetreuung, Hobbies) durcheinandergebracht. Bisher hatten manchmal komplizierte, aufeinander abgestimmte Systeme „wie geschmiert“ funktioniert. Und dann kam das Virus und brachte durch die Schutzmaßnahmen gegen die massenhafte Ansteckung alles durcheinander.

Zur Kolumne Die Seelsorgerinnen und Seelsorger im Dekanat Sigmaringen-Meßkirch wollen mit der Serie „Mutmacher“ in der Pandemie ein Zeichen der Hoffnung geben und Impulse setzen. Die Kolumne stammt von Edwin Müller, katholischer Pfarrer, 63 Jahre, Sprecher im Leitungsteam der Notfallseelsorge im Landkreis Sigmaringen und seit 1. Juli Landesfeuerwehrseelsorger des Erzbistums Freiburg und der Diözese Rottenburg. Damit endet diese Serie.

Für viele Menschen war es anstrengend, dass von einem Tag auf den anderen sehr vieles neu organisiert werden musste. Was bisher fast automatisch und gewohnt funktionierte, musste ganz neu durchdacht und geordnet werden. Viele Menschen stöhnten unter der Last. Viele Menschen z.B. in der Reisebranche, in der Gastronomie, in Sport und Kultur bangten um ihre Existenz.

Jede Krise auch ihre Chancen

Aber ist die Pandemie nur eine einzige, große, nie dagewesene Katastrophe? Bei aller Angst, bei allem Stress hat jede Krise auch ihre Chancen. Unterbrechungen von Gewohntem haben zuweilen auch etwas Gutes. Wie oft sagen mir Menschen bei Seelsorgebesuchen im Krankenhaus: „Seit ich krank bin, weiß ich, dass meine Zeit begrenzt ist. Mir ist klargeworden, dass ich mehr Zeit mit meiner Frau, den Kindern und den Freunden verbringen möchte. Schon so lange wollen wir ans Meer fahren oder in den Bergen wandern gehen und immer kam irgendwas dazwischen.“

Pfullendorf Nicht Austreten, sondern am Ball bleiben Das könnte Sie auch interessieren

Eine Krise bedeutet Stress; sie bewirkt Angst und Unsicherheit. Krisenerfahrene Berater aus der eigenen Familie, aus dem Freundeskreis oder aus dem professionellen Beraterkreis können eine große Hilfe sein. Vielleicht lohnt es sich auch, in der Bibel nachzulesen. Die Schriften des Alten und des Neuen Testamentes sind voll von Erfahrungsberichten von Menschen und ganzen Völkern in Zeiten der Kriege und der Katastrophen im Großen und im Kleinen. Dort wird erläutert, wie Menschen es geschafft haben, das Chaos in Folge der Krisen zu ordnen, weil sie darauf vertrauten, dass sie nicht verloren sind, dass sie nicht allein sind, sondern das eine schützende Macht ihre Hand über sie hält und sie nicht im Stich lässt.

Meßkirch „Gute Reise! Gut möge es werden – dein und mein Leben!“ Das könnte Sie auch interessieren

So manche positiven Effekte der Pandemie gilt es im Blick zu behalten: Alten- und Krankenpflege wurden neu in ihrem Wert entdeckt. Der Verbrauch von Benzin und Diesel ist in der Krise deutlich gesunken. Die Einsicht kann lauten: Den Verbrauch zu reduzieren, geht, wenn man nur die Maßstäbe ändert. Die Luft in den Städten hat sich verbessert in den Zeiten des Lockdown. Warum sollte das nicht außerhalb des Lockdown möglich sein? Eine Krise wie die Pandemie hat bei aller Belastung und Not auch positive Seiten, wenn sie gesehen werden und zu positiven Veränderungen führen.