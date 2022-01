von Sandra Häusler

Gerade noch hat man sich Gedanken gemacht, welche Getränke an den Weihnachtsfeiertagen und zu Silvester serviert werden sollen. Doch warum nur an den Feiertagen? Viele Arbeitnehmer haben noch bis Dreikönig oder zum 10. Januar Urlaub. Und der Winter wird sicher noch bis in den Februar andauern. Auch in kleiner Runde oder draußen am prasselnden Feuer unterstreichen die gereichten Getränke die Stimmung. Der SÜDKURIER hat sich umgehört, welche Getränke derzeit im Trend liegen.

Stilvoll mit Champagner

Der „French 75“ stand bereits auf der Empfehlungskarte für das Silvestermenü des Restaurants Lukullum im Seepark. Doch dann entschied sich das Team, das Restaurant an Silvester und Neujahr zu schließen. Zum einen erschwerten die verhaltenen Silvesterreservierungen die Planungen, erklärt Restaurantleiterin Natalie Obry. Zum anderen konnten die Mitarbeiter den Jahreswechsel gemeinsam mit ihren Familien oder Freunden feiern. Im Lukullum gibt es für Cocktails eine feste Getränkekarte und eine saisonale Empfehlungskarte, auf der im Herbst, Winter und an Silvester klassische Spezialitäten wie zum Beispiel Glühwein stehen.

Alkoholfreier Caipirinha 1 Bio-Limette, Rohrzucker, Ginger Ale, Crushed Eis, Minze: Enden der Bio-Limette abschneiden, Limette achteln und ins Glas geben. Etwas Rohrzucker darüber verteilen und die Limettenachtel mit einem Stößel zerdrücken. Anschließend mit Ginger Ale auffüllen. Zum Schluss Crushed Eis (Eiswürfel) und Minze zufügen. Das Rezept stammt vom Turn- und Sportverein 1924 Wald.

Ordentlich Zunder: French 75

Der „French 75“ ist ein bekannter Champagner-Cocktail, der gerne als Apéro gereicht wird. Natalie Obry verrät: „Er ist nach einer französischen Kanone aus dem Ersten Weltkrieg benannt, die für ihre Durchschlagskraft berüchtigt war, weil er eine ebenso starke Durchschlagskraft hat und ordentlich Zunder.“ Der Cocktail-Klassiker vereint Frische, Süße und Säure in harmonischer Weise. Für die SÜDKURIER-Leser verrät die Restaurantleiterin ihr French 75-Rezept.

French 75 3 cl des Lieblings-Gins, 1 cl frisch gepresster Zitronensaft, 1,5 cl Zuckersirup/Läuterzucker werden mit Eiswürfeln im Cocktailshaker aufgeschüttelt, in ein Glas mit Crushed Eis abgegossen. Dann wird das Glas mit Champagner aufgegossen. Zuhause kann das Rezept auch mit Prosecco oder Sekt abgewandelt werden. Als Dekoration dienen eine karamellisierte Orangenscheibe und ein Rosmarinzweig.

Gin-Mixgetränke sind dieses Jahr sehr beliebt

Zu den allgemeinen Getränketrends im Winter 2021 zählen Gin-Mixgetränke, sagt sie. Zu den Cocktails auf der Empfehlungskarte lässt sich Natalie Obry von ihrem jungen Team und ihren Reisen inspirieren. Stehen beispielsweise Blaubeerdesserts oder Kürbisgerichte auf der Karte, setzt sie diese Zutaten auch in den Cocktails um.

Feinste Brände und Liköre aus Aach-Linz

In der modernen Hofbrennerei in Aach-Linz stellt Werner Schraudolf hochwertige Brände, Liköre und Erzeugnisse her. In den vergangenen Jahren wurden die Brände des Aach-Linzers bereits mehrfach bei „Baden Best Spirits“, dem Verband Badischer Klein- und Obstbrenner e. V. mit Gold, Silber und Bronze prämiert.

Irmgard Schraudolf bereitet einen GlühGin zu. | Bild: Hofbrennerei Schraudolf

Schon Queen Mum liebte den Gin

Werner Schraudolf produziert in seiner Hofbrennerei auch Single Malt Whisky und Gin. Vielen ist Gin als Trendgetränk bekannt. Queen Mum, Mutter von Königin Elisabeth II., soll sich täglich ein Gläschen Gin gegönnt haben. Gin ist eigentlich ein Kräuterschnaps, der zu 80 Prozent aus Wacholder, Koriander, Orange, Zimt und Angelikawurzel besteht, erläutert Werner Schraudolf. Dieser Ansatz wird dann nochmals destilliert. Mittlerweile hat sich Gin bei der jüngeren Generation zum Kultgetränk entwickelt und ist auch in alkoholfreier Variante sehr beliebt.