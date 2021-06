Das kommunale Testzentrum im Seepark, das in Zusammenarbeit mit den Gemeinden Herdwangen-Schönach und Wald nun seit Mitte März in Betrieb ist, stellt zum 1. Juli vorerst den Betrieb ein. „Die aktuellen Infektionszahlen einhergehend mit den zunehmenden Lockerungen im öffentlichen und privaten Bereich haben dazu geführt, dass in den letzten Wochen nur noch sehr wenige Bürger in das Testzentrum gekommen sind“, informiert die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. In Abstimmung mit den beteiligten Gemeinden und den beteiligten ehrenamtlichen Helfern hat sich die Stadt deshalb entschieden, den Testbetrieb vorerst einzustellen. Das bedeutet aber noch nicht das endgültige Aus für das Testzentrum. Die Infrastruktur bleibt erhalten und wenn es der Bedarf notwendig macht, kann die Infrastruktur beim Seeparkzelt binnen weniger Tage wieder hochgefahren werden.

Pfullendorf Ehrenamtliche Arbeit im Testzentrum im Pfullendorfer Seepark: „Das ist wie eine große Familie“ Das könnte Sie auch interessieren

Bürgermeister: „Helfer erhalten wohlverdiente Pause“

„Die vielen ehrenamtlichen Helfer haben in den vergangenen Wochen und Monaten eine tolle und vorbildliche Arbeit im Testzentrum abgeliefert“, so Bürgermeister Thomas Kugler. Die vielen positiven Rückmeldungen aus der Bürgerschaft hätten das mehrfach bestätigt. Die Arbeit im Testzentrum ist nach Angaben des Rathauschefs sehr anstrengend und fordert den Einsatzkräften sehr viel ab. „Daher ist es jetzt gut, dass die Helfer eine wohlverdiente Pause erhalten, um ihre Akkus wieder aufzutanken. Mein Dank gilt allen Helfern, die sich im kommunalen Testzentrum im Seepark engagiert haben und so tatkräftig angepackt haben“ so Bürgermeister Kugler abschließend.