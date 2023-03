Nach über 42 Dienstjahren in vielen verschiedenen bundesweiten, als auch internationalen Verwendungen in der Bundeswehr, scheidet Oberst Albrecht Katz-Kupke am 31. März in den wohlverdienten Ruhestand aus, informiert die Bundeswehr. Geladene Gäste und Prominenz werden beim Übergabeappell am 30. März ab 14 Uhr in der Staufer-Kaserne auf dem Exerzierplatz begrüßt.

Pfullendorf Vereidigung in der Pfullendorfer Staufer-Kaserne: Eine Ära geht zu Ende Das könnte Sie auch interessieren

In der Zeremonie wird Generalmajor Michael Hochwart vom Ausbildungskommando aus Leipzig symbolisch für die Übertragung der Verantwortung die Truppenfahne feierlich an seinen Nachfolger übergeben.